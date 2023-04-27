كشفت دراسة حديثة عن خفايا توابيت قديمة بفضل مسح أجري مؤخرا على ستة توابيت قديمة ومختومة لحيوانات من مصر القديمة تم مسحها ضوئيًا باستخدام تقنية مبتكرة

كشفت دراسة حديثة عن خفايا توابيت قديمة بفضل مسح أجري مؤخرا على ستة توابيت قديمة ومختومة لحيوانات من مصر القديمة تم مسحها ضوئيًا باستخدام تقنية مبتكرة سمحت بالاطلاع على محتويات التوابيت من أغراض ومتعلقات بما في ذلك التعرف على الحيوانات المدفونة بداخلها.

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تُعرف الحضارة المصرية القديمة بعادة تحنيط الحيوانات بوصفها رمزا ألوهيا كما تُعرف بتقديم الحيوانات كأضاحي محنطة لربما ضمن طقوس عبادية لا يُعرف عنها الكثير بعد. وتأتي الدراسة المنشورة في Scientific reports لتلقي الضوء على القصص المختبئة وراء 6 توابيت فقد قام دانيال أوفلين من المتحف البريطاني وزملاؤه في المتحف بمسح محتويات التوابيت باستخدام التصوير المقطعي النيوتروني - وهي تقنية مبتكرة تنتج صورًا للأشياء بناءً على مدى قدرة النيوترونات المنبعثة على المرور عبرها.

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يتداخل النحاس بمركبات كافة التوابيت الستة. ثلاثة من التوابيت، التي تظهر عليها صور سحلية وثعبان البحر بالإضافة إلى حلقات، يعود تاريخها إلى الفترة ما بين 500 و 300 قبل الميلاد وتم اكتشافها في مدينة نقراطس القديمة، التي كانت تقع على ضفة الفرع الغربي من دلتا النيل 72 كم جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والإسكندرية عاصمة مصر البطلمية.

يزدان التابوت الرابع بهيئة رأس سحلية يرجع تاريخه إلى الفترة ما بين 664 و 332 قبل الميلاد، وتم اكتشافه في تل اليهودية، الذي احتضن مدينة ليونتوبوليس، في الجزء الجنوبي من دلتا النيل، والنعشان الأخيران تظهر عليهما هيئة ثعبان البحر وكوبرا برأس بشري فرعوني، يعود تأريخها إلى الفترة ما بين 650 و 250 قبل الميلاد تقريبًا، فيما لا يزال أصلها لغزًا مختوما.

وبحسب واينت، عثر مؤلفو الدراسة على بقايا عظام في نصف التوابيت الستة، بما في ذلك جمجمة كاملة تشبه مقاييسها مجموعة سحالي الجدار، والتي تشمل الأنواع المستوطنة في شمال إفريقيا، بالإضافة إلى العديد من العظام المفككة في اثنين من التوابيت الثلاثة. كما حددوا عدة قطع من القماش داخل ثلاثة توابيت، يبدو أنها مصنوعة من الكتان، الذي شاع استخدامه في عملية التحنيط بمصر القديمة، ما حدا بالباحثين الى الاستنتاج بأن الكهنة قاموا بلف أجساد الحيوانات بالقماش الكتاني قبل وضعها في التوابيت.