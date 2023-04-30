كهف بالقرب من نابلس يروي قصة النزاعات واللجوء على مدى 6000 سنة إلى الوراء

وقال الدكتور رافي لويس، الذي شارك في البحث، إن الكهف يقدم لأول مرة دليلاً يدعم الروايات التاريخية للسكان المسلمين الذين بحثوا عن مأوى للاحتماء من الغزو المغولي.

قد يبدو كهف عين جالب في الضفة الغربية، بالقرب من مدينة نابلس الفلسطينية، صغيرًا وغير ذي شأن، لكنه في الواقع يحمل أسرارًا من 6000 عام من الاستيطان البشري، وفقًا لدراسة حديثة.

بقيادة الدكتور دفير رافيف من جامعة بار إيلان الإسرائيلية، نُشرت الدراسة مؤخرًا في مجلة القدس لعلم الآثار وفي مجلة Israel Numismatic Research، مما يلقي الضوء على ما بدا أنه كهف ملجأ خلال ثماني فترات تاريخية مختلفة على الأقل - من العصر النحاسي إلى العصر المملوكي.

قال الدكتور رافيف إن الناس لجأوا إلى الكهف في أوقات الصراع والحرب: "يقع كهف عين جالب في منطقة مأهولة، وليس في الصحراء. وقال "نرى قاعات كبيرة ومصادر مياه".

"من ناحية أخرى فإن الوصول إلى هذا الكهف محدود. إنه مظلم ويستوجب منا الزحف للوصول إلى بعض أجزائه الداخلية. لذا فإن هذا المزيج من سهولة الوصول وصعوبته يخلق أرضية خصبة للنشاط البشري. يمكننا أن نجد نشاطًا عاديًا مرتبطًا بالمستوطنات البشرية هنا، بموازاة أنشطة للمتمردين واللاجئين.

Oren Shmiser, i24NEWS د. دفير رافيف

كانت إحدى القصص الأكثر إثارة للاهتمام التي تضمنها بحثه هي الغزو المغولي في منتصف القرن الثالث عشر الميلادي، وهي الحملة التي بلغت ذروتها في عام 1260 عندما هزمت القوات المملوكية المغول في معركة عين جالوت الشهيرة.

وقال الدكتور رافي لويس، الذي شارك في البحث، إن الكهف يقدم لأول مرة دليلاً يدعم الروايات التاريخية للسكان المسلمين الذين بحثوا عن مأوى للاحتماء من الغزو المغولي. وأوضح قائلاً: "قبل عام من معركة عين جالوت، كان المغول يرهبون المناطق من حولنا".

وقال: "لذلك عندما وجدنا عملات معدنية تعود إلى عام 1259، خطر ببالي أن هذه العملة مرتبطة بمعركة 1260. وجدنا أدلة على أن الناس لجأوا إلى الاختباء هنا من غزو المغول لفلسطين في تلك الأيام".

خلال الزحف إلى الكهف، هناك شيء آخر فريد تمامًا: تشير الهوابط إلى أن في الكهف مصادر مياه عذبة. قطع الفخار والعديد من الأشياء الأخرى متناثرة على الأرض، وهناك كتابات على الجدران بلغات مختلفة، بما في ذلك علامة الصليب.

وأشار الدكتور رافيف إلى أنه هنالك إمكانية للاعتقاد بأن الكهف ذاته استخدم من قبل اللاجئين اليهود في العصر الروماني خلال أشهر ثورتين: الثورة اليهودية الكبرى في القرن الأول الميلادي، وثورة بار كوخبا في القرن الثاني. الكهف هو بالفعل كبسولة زمنية رائعة تحكي قصة اللاجئين في الأراضي المقدسة عبر الأجيال، قال رفيف.