الممثلة والمغنية الأمريكية باربرا سترايسند تمنح جائزة "نوبل اليهودية" لمساهمتها في الأنشطة السينمائية

"كرمت الجائزة السنوية البالغة مليون دولار ستة عقود من مساهماتها في السينما والموسيقى وتحسين العالم"

منحت الممثلة الأسطورية والمغنية والناشطة الأمريكية باربرا سترايسند، اليوم الاثنين، في نيويورك جائزة جينيسيس العاشرة، التي أطلق عليها اسم "نوبل اليهودي".

وكرمت الجائزة السنوية البالغة مليون دولار ستة عقود من مساهماتها في السينما والموسيقى وتحسين العالم، وفقًا لبيان صحفي لمؤسسة جائزة جينيسيس (GPF). صدق حكام لجنتي الاختيار والجائزة بالإجماع على Streisand باعتبارها الحائزة على جائزة Genesis للذكرى العاشرة، "اعترافًا بالعرض الساحق للدعم والإعجاب من قبل يهود العالم على مدار العقد الماضي" ،

وسيتم تكريم إنجازات Streisand في حفل خاص في أكتوبر/تشرين الأول المقبل في لوس أنجلوس.

وقال المؤسس ورئيس مجلس الإدارة: "بالإضافة إلى إسعاد الجماهير في جميع أنحاء العالم على مدار العقود الستة الماضية بمواهبها المذهلة ، كرست باربرا وقتها ومواردها وشغفها للعديد من القضايا المهمة ، وتحدثت في أي وقت وفي أي مكان رأت فيه الظلم"، وأشار إلى أن "إحساسها بالمسؤولية تجاه شفاء العالم ينبع من قيمها اليهودية وهويتها اليهودية ، والتي أظهرتها باربرا بفخر منذ بداية حياتها المهنية غير العادية".

وطلبت سترايسند توجيه أموال جائزتها إلى منظمات غير ربحية تعمل في أربعة مجالات: حماية البيئة ، وتعزيز صحة المرأة ، ومكافحة المعلومات المضللة في وسائل الإعلام ، ومساعدة الشعب الأوكراني. في العام الماضي ، تولى الممثل دور سفير منظمة United 24 ، وهي منظمة تقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا.

وقالت:“يسعدني أن أحصل على جائزة Genesis الخاصة بالذكرى السنوية العاشرة وأن أعمل مع مؤسسة Genesis Prize Foundation لدعم المنظمات التي تسعى إلى مجتمع أفضل وإنسانيتنا المشتركة. أنا فخورة جدًا بتراثي اليهودي، وقد تأثرت دائمًا بالتقاليد اليهودية لتكون أولام ، لإصلاح العالم. آمل أن أنضم إلى الآخرين وأن ألهمهم في التزامهم ببناء عالم أفضل ".

كما أشادت السيدة الأولى لإسرائيل، ميشال هرتزوغ ، بسترايسند باعتبارها "مصدر إلهام للنساء في جميع أنحاء العالم"وقالت"إنها صديقة حقيقية لإسرائيل، وزعيمة مثالية في المجالين اليهودي ومجال حقوق الإنسان - تعريف المرأة الباسلة".