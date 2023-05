فرفة الروك الأمريكي "ايروسميث" تعلن عن جولة وداع تبدأ في شهر سبتمبر القادم

تجاوز جيل غالبية أعضاء الفرقة سن السبعين وهو السبب الذي حثهم على وقف نشاط الفرقة

أعلنت "ايروسميث فريق هارد روك أميركي"،اليوم الإثنين عن مواعيد جولتهم الوداعية المسماة "Peace Out" والتي تبدأ في 2 ايلول/سبتمبر في فيلادلفيا. سينتهي العرض الذي يتضمن 40 عرضا، ويشمل محطة في مسقط رأس الفرقة في بوسطن ليلة رأس السنة ، وسينتهي العرض في 26 كانون ثاني/يناير في مونتريال.

وفي مقابلة أجراها عازف الجيتار جو بيري مع أسوشيتد برس :"أعتقد أن الوقت قد حان" واضاف بأن المجموعة الموسيقية بقيادة ستيفن تايلر ، وعازف القيثارة توم هاميلتون ، وعازف الطبول جوي كرامر وعازف الجيتار براد ويتفورد ، تعلمت من الاستعراض والإنتاج من عروضهم الأخيرة في لاس فيغاس.

ويرى بيري أن وقت الوداع قد حان، خصوصا بعد تجاوز كل عضو مؤسس للفرقة سن السبعين، وتايلر هو أكبرهم سنا ويبلغ 75 عاما، ويشار الى أنها أكبر فرقة للروك أند رول في أمريكا.

وقال بيري في المقابلة :"إنها فرصة للاحتفال بمرور 50 عاما على وجودنا هنا" وأضاف :"أنت لا تدرك أبدا كم من الوقت سيكون الجميع بصحة جيدة للقيام بذلك ، لقد مر وقت منذ أن أجرينا بالفعل جولة حقيقية، لقد قمنا بهذه العروض في فيغاس وكان ذلك رائعا، كان الأمر ممتعا، لكننا حريصون نوعا ما على العودة الى ذات الطريق".

تايلر وبيري أشارا الى ان الفرقة تتطلع الى البحث داخل الكتالوج المطول لأغانيها بما يشمل كلاسيكيات الفرقة والتي تضم "Crazy" و "Janie’s Got a Gun" و "Livin" on the Edge".