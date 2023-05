دراسة بريطانية تكشف عن مواقع لمعسكرات رومانية محصنة في السعودية قبل 1900 عام

كشفت دراسة جديدة لعلماء من جامعة أوكسفورد البريطانية عن ثلاثة مواقع لمعسكرات رومانية محصنة في شمال الجزيرة العربية، والتي كشف عنها بالاستعانة بـ"خرائط غوغل"، حيث اكتشف العلماء من خلال صور الأقمار الصناعية الخطوط العريضة للمعسكرات في الصحراء العربية، ونشرت الدراسة الكاملة في المجلة العلمية Antiquity.

