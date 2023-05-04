دراسة بريطانية تكشف عن مواقع لمعسكرات رومانية محصنة في السعودية قبل 1900 عام

وبحسب الدراسة استخدمت هذه المعسكرات لاحتلال مملكة الانباط في الأردن

كشفت دراسة جديدة لعلماء من جامعة أوكسفورد البريطانية عن ثلاثة مواقع لمعسكرات رومانية محصنة في شمال الجزيرة العربية، والتي كشف عنها بالاستعانة بـ"خرائط غوغل"، حيث اكتشف العلماء من خلال صور الأقمار الصناعية الخطوط العريضة للمعسكرات في الصحراء العربية، ونشرت الدراسة الكاملة في المجلة العلمية Antiquity.

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ويذكر البحث أن تاريخ هذه المعسكرات يرجع الى عام 106 ميلادي، ويعتقد أنها استخدمت خلال احتلال معاد لمملكة الأنباط، وذلك لأن هذه المعسكرات تسير في خط مستقيم تجاه دومة الجندل الواقعة بالمملكة العربية السعودية، والتي كانت بالسابق مستوطنة في المملكة.

هذه المعسكرات تظهر شكل ورق اللعب النموذجي للمعسكرات المحصنة الرومانية التي كانت الجيوش تستخدمها كقواعد دفاعية مؤقتة خلال السير في الحملة.

وكان يعتقد أن غزو مملكة الأنباط كان سلميا نسبيا، لكن المعسكرات الى وقوع هجوم مميت مفاجئ، وقال الدكتور مايكلي فرادلي الذي ترأس البحث بأن هذه المعسكرات استخدمت خلال الغزو قبل 1900 عام، أنا متأكد من أن الجيش الروماني الذي بناها، بالنظر الى شكل أوراق اللعب النموذجي للمعسكرات ذات المعسكرات المتقابلة على طول كل جانب، مستوى الحفاظ عليها رائع جدا، خصوصا بأن استخدامها كان فقط لبضعة أيام أو أسابيع". مشيرا الى اختلاف بالحجم بين واحد منها ومعسكرين آخرين، لكن الفريق لم يعرف حتى الآن سبب الاختلاف في الحجم.

الدكتور مايك بيشوب من جامعة أكسفورد، والخبير في الجيش الروماني يقول إن: "هذه المعسكرات هي اكتشاف جديد مذهل ويشير الى رؤية جديدة مهمة للحملات الرومانية في شبه الجزيرة العربية. الحصون والقلاع الرومانية تبين كيف سيطرت روما على المقاطعة، لكن المعسكرات المؤقتة تكشف كيف استحوذت عليها في المقام الأول".

وأوضح دكتور فرادلي أيضًا أن تلك المعسكرات كانت تمتد من قلعة قصر بيير في الأردن، في اتجاه ما تسمى بمدينة دومة الجندل حاليًا في السعودية، ما يعني أن الرومان كانوا يحاولون الالتفاف حول الطريق المعروف في تلك الفترة عبر "وادي السرحان" في السعودية. ومن المقرر أن يعمل الباحثون على تأكيد تاريخ تلك الحصون، عبر فحصها على الأرض.