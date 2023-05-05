مريم توزاني أول مغربية في التاريخ تنضم إلى لجنة تحكيم هذا المهرجان الكبير، الذي يترأسه هذا العام المخرج الحاصل على السعفة الذهبية لمرتين

في سابقة بالنسبة للسينما المغربية، تم اختيار المخرجة المغربية مريم التوزاني، للانضمام إلى لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في دورته السادسة والسبعين، التي ستقام خلال الفترة ما بين 16 و27 مايو/ايار الجاري، وبذلك، تصبح مريم توزاني أول مغربية في التاريخ تنضم إلى لجنة تحكيم هذا المهرجان الكبير، الذي يترأسه هذا العام المخرج الحاصل على السعفة الذهبية لمرتين، روبين أوستلوند (السويد).

وتضم لجنة التحكيم في عضويتها: الممثل دينيس مينوشيه، والممثلة بري لارسون، والمخرجة جوليا دوكورنو، والممثل بول دانو، والمخرجة رانجانو نيوني، والكاتب عتيق رحيمي، والمخرج داميان زيفرون.

وسيتعين عليهم الاختيار بين 21 إنتاجا، لاسيما لكين لوش، وويم فيندرز، وماركو بيلوتشيو، وناني موريتي، وويس أندرسون، وآكي كوريسماكي، وهيروكازو كوري-إيدا، ونوري بيلج سيلان، وتود هاينس.

ويشكل اختيار مريم التوزاني ضمن لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي اعترافا قويا وحدثا بارزا بالنسبة للسينما المغربية.

وجاء في الورقة التقديمية للمخرجة المغربية على موقع المهرجان، أنه وبعد أن بدأت مسيرتها كناقدة سينمائية، سرعان ما سعت مريم التوزاني إلى التعبير عن هذه النظرة بشكل مختلف وانتقلت وراء الكاميرا لتقوم بإخراج أول فيلمين قصيرين هما "عندما ينامون" و"آية تذهب إلى الشاطئ". ثم تعاونت بعد ذلك في فيلم "الزين لي فيك" للمخرج نبيل عيوش. وفي العام 2019، أخرجت فيلمها الطويل الأول "آدم"، الذي تم انتقاءه في مهرجان كان السينمائي ضمن فئة "نظرة ما" وأدرج ضمن القائمة المختصرة لجوائز الأوسكار.

والتقت بعد ذلك نبيل عيوش الذي شاركته كتابة الفيلم الطويل "غزية"، الذي لعبت فيه أحد الأدوار، و"علي صوتك"، الذي تم انتقاؤه للمنافسة في مهرجان كان سنة 2021. وعادت كمخرجة مع "أزرق القفطان" الذي نال استحسانا كبيرا" (2022)، والذي تم تقديمه ضمن فئة "نظرة ما" وتم ترشيحه لجوائز الأوسكار. وهي حاليا منكبة على كتابة روايتها الأولى وفيلمها الطويل القادم، بحسب موقع المهرجان.

ويمثل السينما المغربية خلال هذه النسخة الفيلمان الروائيان "كذب أبيض" للمخرجة المغربية أسماء المدير و"Les Meutes" للمخرج كمال الأزرق، وكلاهما اختير ضمن فئة "نظرة ما".

كما يشارك المغرب في مهرجان كان من خلال الفيلم الروائي "صحاري" لفوزي بنسعيدي، الذي جاء في الاختيار الـ 55 ضمن فقرة "لا كانزين دي سينياست".

وكانت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة قد شفت في شهر ديسمبر/كانون الأول المنصرم، عن اختيار الفيلم المغربي "أزرق القفطان" لمخرجته مريم التوزاني، ضمن القائمة المختصرة لجوائز الأوسكار لعام 2023 في صنف الفيلم الروائي الطويل الدولي، في هذه المسابقة الدولية المرموقة، المقرر إجراؤها في 12 مارس/آذار 2023 في هوليوود.