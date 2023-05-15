إسرائيل: العثور على شحنة نادرة من القطع الأثرية الرخامية عمرها 1800 عام قرب شاطئ نتانيا

جاءت الشحنة من منطقة بحر إيجة أو البحر الأسود.. من المحتمل أنها كانت متجهة إلى أحد الموانئ على طول الساحل الجنوبي للمشرق، عسقلان أو غزة، أو حتى الإسكندرية

تم العثور على أول شحنة فريدة من نوعها في شرق البحر المتوسط في المياه الساحلية بالقرب من مدينة نتانيا بوسط إسرائيل.

تعتبر العناصر المعمارية الرخامية الضخمة من الفترة الرومانية أقدم شحنة بحرية من نوعها في المنطقة. وفقًا لعلماء الآثار، فهي تتألف من "تيجان كورنثية مزينة بأنماط نباتية وتيجان منحوتة جزئيًا وأعمدة رخامية" يصل طولها إلى 20 قدمًا.

جاء في بيان صحفي صادر عن سلطة الآثار الإسرائيلية أن هذه العناصر المعمارية القيمة كانت تهدف إلى تزيين مبنى عام متقن بشكل رائع قد يكون معبدا أو مسرحا.

قبل بضعة أسابيع، تم بالمصادفة العثور على الشحنة التي كانت محملة على ما يبدو على متن سفينة تجارية غرقت في عاصفة، بالقرب من شاطئ بيت يناي القريب من نتانيا، من قبل سباح بحري متمرس يدعى جدعون هاريس الذ قام بإبلاغ سلطة الآثار فور اكتشافه ذلك الكنز.

قال مدير وحدة الآثار المغمورة بالمياه، كوبي شارفيت، الذي تلقى التقرير، إن الخبراء كانوا على علم بالشحنة لفترة طويلة لكنهم لم يعرفوا "مكانها بالضبط حيث كانت مغطاة بالرمال، وبالتالي لم نتمكن من تحري المكان."

The underwater archaeology unit at the Israel Antiquities Authority تم اكتشاف الشحنة في المياه بالقرب من نتانيا الإسرائيلية.

وأضاف: "لا بد أن العواصف الأخيرة كشفت الحمولة، وبفضل التبليغ المهم الذي قام به جدعون، تمكنا من تسجيل موقعها وإجراء تحقيقات أثرية أولية، الأمر الذي سيؤدي إلى مشروع بحث أكثر تعمقًا".

وبحسب الخبير، جاءت الشحنة من منطقة بحر إيجة أو البحر الأسود أو تركيا أو اليونان. من المحتمل أنها كانت متجهة إلى أحد الموانئ على طول الساحل الجنوبي للمشرق، عسقلان أو غزة، أو حتى الإسكندرية في مصر.

قال شارفيت "يمكننا أن نحسب أبعاد السفينة من خلال حجم العناصر المعمارية. فالحديث يدور عن سفينة تجارية يمكن أن تحمل شحنة لا تقل عن 200 طن".

The underwater archaeology unit at the Israel Antiquities Authority اكتشاف قطع أثرية من الرخام في البحر بالقرب من مدينة نتانيا الإسرائيلية.

"هذه القطع الجميلة هي سمة من سمات المباني العامة المهيبة واسعة النطاق. حتى في القيصرية الرومانية، كانت هذه العناصر المعمارية مصنوعة من الحجر المحلي المغطى بالجص الأبيض لتبدو مثل الرخام. نحن هنا نتحدث عن الرخام الأصلي".

أكدت جمعية الآثار الإسرائيلية أن المجتمع يلعب دورًا مهمًا في البحث الأثري على ضوء منحها جدعون هاريس شهادة تقدير للمواطنة الصالحة.