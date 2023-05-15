اعتقال اسرائيلي للاشتباه بتسريبه الحلقة الأخيرة من المسلسل العالمي "آل التنين"

محققو السايبر في الشرطة الإسرائيلية تعقبوا المشتبه به بعد شكوى تقدمت بها الشركة المنتجة للمسلسل

أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال شاب بالثلاثينات من عمره بشبهة تسريب الحلقة الأخيرة من مسلسل "آل التنين" الى شبكات التواصل الاجتماعي قبل يومين من موعد بثها الرسمي.

Wesley de Wit / ANP / AFP تنضم الممثلة الإنجليزية إميلي كاري (الرابعة إلى اليسار) والممثل الإنجليزي مات سميث (يمينًا) إلى أعضاء فريق التمثيل الآخرين في سلسلة HBO Max الجديدة House of the Dragon أثناء عرضهم الأول في أوروبا في أمستردام في 11 أغسطس 2022.

أجرى محققو السايبر في منطقة المركز خلال الأشهر الأخيرة تحقيقا بعد شكوى تقدمت بها شركة HBO المنتجة لـمسلسل"آل التنين"، حول موضوع اختراق خوادم شركة الاقمار الصناعية، نسخ الحلقة وتوزيعها على مواقع قرصنة. المحققون الإسرائيليون تعقبوا المستخدم "بيرد" الذي حمل الملفات في الأصل ، والذي اتضح لاحقا أنه كان اسم قطة المشتبه.

بعد انتقال التحقيق الى المرحلة المكشوفة تم اعتقال المشتبه، والشرطة ضبطت في منزله على أجهزة تخزين رقمية يمكن أن تكون مرتبطة بالتحقيق. وفي نهاية التحقيق أطلق سراحه مع شروط مقيدة، ونقل التحقيق الى قرار النيابة.

سلسلة "آل التنين" التي بثت عام 2022 في شبكة HBO والتي تحدث في عالم " لعبة العروش"، وتتعامل مع الحوادث السياسية التي سبقت المسلسل الناجح. على الرغم من خيبة الأمل الكبيرة التي سجلت في نهاية الموسم الثامن والأخير من "لعبة العروش"، تحول "بيت التنين" بين ليلة وضحاها