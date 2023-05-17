خاص: هل هناك قواسم مشتركة بين الصوفية اليهودية والصوفية الإسلامية؟

هناك قواسم بين الصوفية اليهودية والصوفية الإسلامية، والرقص فن حتى بالنسبة لغير المتحرفين، فإن إقاعات الموسيقى تشجعهم على المحاولة.

مشاهد بهية تشمل القديم والحديث، مهرجان يضم أكثر من مئة فنان وموسيقي في قلب الصحراء بإسرائيل.

جيل رون شاما فنان وموسيقي، أكد في حوار له مع قناة I24NEWS، أن "الموسيقى الصوفية كموسيقى شرق أوسطية كما أن الموسيقى العبرية المقدسة هي أولا وقبل كل شيء قديمة جدا ومُتَجَذِّر في الصحراء".

برقصات على أنغام الجلالة تفاعل أكثر من 1000 شخص، والجلالة هي ركن من أركان الصوفية، وقال مايكل كاجان، أحد المشاركين في المهرجان لـ I24NEWS: "إنه موجد في اليهودية يمكنك أن تجده في "هاشيم هاتوف" وأيضا يمكن أن تجده في التقاليد الصوفية في تقاليد الكابالا"، مؤكدا "نحن معقدون نعتقد أن الأمر معقد ولكن لا يجود من غير الله".

وهناك قواسم بين الصوفية اليهودية والصوفية الإسلامية، والرقص فن حتى بالنسبة لغير المتحرفين، فإن إقاعات الموسيقى تشجعهم على المحاولة.

وفي هذا السياق، قالت ليات ديفي وهي راقصة محترفة لـ I24NEWS: "عندما تكون على خشبة المسرح يجب أن تكون متصل بمركزك، وفي نفس الوقت منفتحا تماما على الجمهور ومنفتحا على الطاقة من حولك"

وتظل الصوفية واحدة من أقدم الطقوس التي تقوم على السماحة والإنفتاح وهو ما جعل الناس من كل الطوائف والملل يتفاعلون مع أنغامها حتى لو لم تكن معاني كلماتها مفهومة