أعلى سعر لكتاب على الإطلاق: كودكس ساسون يُباع مقابل 38.1 مليون دولار

اشترت منظمة الأصدقاء الأمريكيين لمتحف الشعب اليهودي غير الحكومية كتاب كودكس ساسون هذا الأسبوع، مقابل 38.1 مليون دولار، حسبما قالت دار سوثبي يوم الأربعاء، مما يجعله أعلى سعر على الإطلاق لكتاب تم بيعه في مزاد.

