أعلى سعر لكتاب على الإطلاق: كودكس ساسون يُباع مقابل 38.1 مليون دولار

ألفريد موسى - دبلوماسي أمريكي سابق ورئيس سابق للجنة اليهودية الأمريكية - وعائلته هم المانحون الذين جعلوا الشراء ممكنًا، وفق التقرير

اشترت منظمة الأصدقاء الأمريكيين لمتحف الشعب اليهودي غير الحكومية كتاب كودكس ساسون هذا الأسبوع، مقابل 38.1 مليون دولار، حسبما قالت دار سوثبي يوم الأربعاء، مما يجعله أعلى سعر على الإطلاق لكتاب تم بيعه في مزاد.

https://twitter.com/i/web/status/1658905165892657154 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

تمثل American Friends اهتمامات متحف الشعب اليهودي في تل أبيب، كوسيلة لتنمية الموارد. ألفريد موسى - دبلوماسي أمريكي سابق ورئيس سابق للجنة اليهودية الأمريكية - وعائلته هم المانحون الذين جعلوا الشراء ممكنًا، وفق التقرير.

كان من المتوقع بيعه بحوالي 50 مليون دولار في المزاد في نيويورك. الرقم القياسي السابق يعود إلى واحدة من أولى نسخ الدستور الأمريكي التي بيعت بمبلغ 43 مليون دولار في عام 2021.

قال ريتشارد أوستن، الرئيس العالمي للكتب والمخطوطات في دار سوذبيز، في الفترة التي سبقت المزاد: "(إنه) بلا شك أحد أهم النصوص الفريدة في تاريخ البشرية".

تمت تسمية المخطوطة - التي تربط بين مخطوطات البحر الميت من القرن الثالث قبل الميلاد والشكل الحديث للكتاب المقدس العبري - على اسم مالكها السابق ديفيد سولومون ساسون، الذي كان لديه أبرز مجموعة خاصة من النصوص اليهودية القديمة في العالم. كان معروضًا للمزاد لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود.