عرض فيلم سينمائي مطول يحكي قصة يهودية مغربية تقرر العودة الى المغرب للمخرج السينمائي ادريس المريني.

انطلقت اليوم الخميس بمدينة القنيطرة بالمغرب، وإلى غاية 23 مايو /ايار الجاري، الدورة الثانية لمهرجان "عبير القنيطرة ملتقى الثقافات" بمشاركة الثقافات الثلاث : "المسلمة واليهودية والمسيحية" الذي ستنظمه جمعية افاق الثقافة والفن بتعاون مع مؤسسات عمومية ومؤسسات خارجية.

وعرف حفل افتتاح الدورة بالمركب الثقافي بالقنيطرة بمشاركة الامام المرشد مصطفى بنطاهر الذي عينه المجلس العلمي لمدينة القنيطرة للمشاركة في هذه الاحتفالية، والأب الكساندر داميان عن الكنيسة الكاثوليكية مصحوبا بلأب آلان بيلو مدير مدرسة دون بوسكو بالقنيطرة، ومشاركة ايليي بيتون عن الطائفة اليهودية المغربية بالقنيطرة وذلك لالقاء رسائل حول دور الثقافة في التقارب والحوار بين الاديان.

كما عرف الحفل الافتتاحي في جانبه الفني مشاركة الفنانة اليهودية المغربية سوزان حروش، والمطربة المغربية حنان احمد بتقديم اغاني دينية ومتنوعة بالعربية والعبرية بمصاحبة اوركسترا الكواكب بقيادة المايسترو نور الدين شنيقر، بالاضافة الى مشاركة مسيحية تشمل تراتيل دينية من أداء كورال روا كريت تحت إدارة السيد أشيل داميبا، وتضمن الحفل معرض الفنانة التشكيلية نزيهة بنعمر بقاعة المعارض بالمركب الثقافي بالمركب الثقافي .

ومن ابرز محطات هذا المهرجان وبعدما قام المستثمر المغربي حسن الشاوي بإصلاح وتهيئة قاعة الصلاة وعدة مرافق للكنيس اليهودي بالقنيطرة بعد الانتهاء من بناء فندقه المجاور للكنيس وذلك لما تسببت فيه اشغال البناء من بعض التشققات.

وبمناسبة مهرجان "عببر القنيطرة : ملتقى الثقافات" وبتعاون مع جمعية الثرات اليهودي المغربي بالقنيطرة سينظم حفل تقديم وتوقيع كتاب تاريخ يهود المغرب من خلال كتابات حاييم الزعفراني للدكتور عبد السلام شرماط وتقديم للاستاذ رشيد امديون بحضور مثقفين مغاربة يهود ومسلمين وذلك يوم الاحد 21 ماي 2023 ابتداء من الرابعة بعد الزوال بالمعبد اليهودي بمدينة القنيطرة.

وفي مجال التنسيط السياحي لمدينة القنيطرة وضمن فعاليات المهرجلن ستنظم تحت ادارة الفنانة التشكيلية الدكتورة مريم الكتاني ورشة ومعرض مفتوح للفن التشكيلي بعنوان ًجدبة الالوان ً بجنبات وادي سبو بمشاركة فنانين من مدن مختلفة وحضور فرقة موسيقية من الفلكلور المغربي وذلك طيلة يوم السبت 20 مايو/ايار الجاري ابتداء من العاشرة صباحا

وتحت شعار شباب التسامح ً ستنظم سهرة موسيقية شبابية تحت إدارة الفنان العالمي المقيم باليونان أمين سويكرة زنايدي بمشاركة فنانين شباب من مدن مختلفة في بداية مشوارهم الفني لابراز مواهبهم وذلك يوم الاثنين 22 مايو/ايار الجاري ابتداء من السادسة مساء بالمركز الثقافي القنيطرة.

ويختتم المهرجان يوم الثلاثاء 23 مايو/ايار الجاري بالمركز الثقافي القنيطرة بأمسية سينمائية تضم عرض شريط قصير للمخرج السينمائي معاذ الهيرور يليه فيلم سينمائي مطول يحكي قصة يهودية مغربية تقرر العودة الى المغرب للمخرج السينمائي ادريس المريني.