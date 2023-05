التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، اليوم (الخميس) ، في مكتب رئيس الوزراء بالقدس، بالمغنية نوعا كيريل اصول مغربية، وهنأها على احتلالها المركز الثالث والمشرف في مسابقة الأغنية الأوروبية.

وقال رئيس الوزراء لكيريل: "سأخبرك بشيء - أنت لا تريدن رؤيتي وأن أرقص!". وقالت كيريل: "أنا أستمتع حقًا بما أفعله، وأحب أن أجعل الناس سعداء. إنه يعطي المزيد من الحافز للعمل الجاد".

حضر اللقاء والدا نوعا، أمير وإيلانا كيريل، وشقيقها نيف، ومديرها الشخصي روبرتو بن شوشان، والمدير الإعلامي والرقمي روني بيرتس.

ظهرت أغنيتها "Unicorn" في المرتبة 91 على Spotify العالمي ضمن 1.42 مليون أغنية. هذا هو الانجاز الأعلى بعد المرتبة الأولى من مسابقة الأغنية الأوروبية.