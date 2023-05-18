في لقاء عقد في مكتب رئيس الوزراء بالقدس ، هنأ نتنياهو وزوجته سارة المطربة على الإنجاز المشرف الذي حققته في يوروفيجن

التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، اليوم (الخميس) ، في مكتب رئيس الوزراء بالقدس، بالمغنية نوعا كيريل اصول مغربية، وهنأها على احتلالها المركز الثالث والمشرف في مسابقة الأغنية الأوروبية.

Avshalom Sassoni/Flash90

وقال رئيس الوزراء لكيريل: "سأخبرك بشيء - أنت لا تريدن رؤيتي وأن أرقص!". وقالت كيريل: "أنا أستمتع حقًا بما أفعله، وأحب أن أجعل الناس سعداء. إنه يعطي المزيد من الحافز للعمل الجاد".

حضر اللقاء والدا نوعا، أمير وإيلانا كيريل، وشقيقها نيف، ومديرها الشخصي روبرتو بن شوشان، والمدير الإعلامي والرقمي روني بيرتس.

ظهرت أغنيتها "Unicorn" في المرتبة 91 على Spotify العالمي ضمن 1.42 مليون أغنية. هذا هو الانجاز الأعلى بعد المرتبة الأولى من مسابقة الأغنية الأوروبية.

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وكانت المغنية السويدية من اصول مغربية كذلك لورين، قد فازت بمسابقة "يوروفيجن" للأغنية الأوروبية في وقت مبكر الأحد المنصرم، بعد تفوقها على 25 منافساً في ختام الحدث الموسيقي الأكبر في العالم، الذي أقيمت نسخته هذا العام في بريطانيا بدلاً من أوكرانيا بسبب بسبب حربها مع روسيا.

وسبق للورين أن فازت بالجائزة نفسها عام 2012، لتصبح بعد نيلها المركز الأول مجدداً في ليفربول عن أغنية "تاتو" أول امرأة تحقق هذا الإنجاز مرتين، وثاني شخص بعد المغني الإيرلندي جوني لوغان في الثمانينيات.