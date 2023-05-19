سيلعب راز دورًا إلى جانب سلسلة من الممثلين المألوفين، بما في ذلك دينزل واشنطن، مالكوم اكس وبيدرو بيسكل وغيرهم

سيشارك الممثل الإسرائيلي ليئور راز في فيلم "Gladiator 2"، وهو تكملة للفيلم الحائز على جائزة الأوسكار لعام 2000 للمخرج ريدلي سكوت. وسيلعب راز دورًا إلى جانب سلسلة من الممثلين المألوفين، بما في ذلك دينزل واشنطن، مالكوم اكس وبيدرو بيسكل وغيرهم. وقال راز لموقع Ynet: "إنه أمر مثير للغاية بالنسبة لي، إنه لشرف كبير أن أكون جزءًا من هذا العمل الرائع، مع أفضل مخرج في العالم."

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في 2018 أعلن المخرج "راديلي سكوت" عن رغبته في تقديم جزء ثاني من الفيلم الملحمي الحائز على الأوسكار Gladiator، وفي فبراير الماضي تم الكشف بأن سيناريو الفيلم أنتهى وأصبح جاهز للعمل، وها هو الفيلم يَحدث بالفعل ويحصل على أول أبطاله

فوفقًا لتقرير Deadline، فإن فيلم Gladiator 2 يحدث أخيرًا وسيعود "رايدلي سكوت" إلى كرسي الإخراج مرة أخرى بعدما حقق نجاحات كبيرة بجزئه الأول الذي عُرض بدور السينما في 2000، وحقق نجاحًا كبيرًا بالإضافة إلى فوزه الكبير بحفل جوائز الأوسكار وحصوله على 5 جوائز من بينهم أفضل فيلم وأفضل ممثل رئيسي. وها هو "سكوت" يعود إلى "روما" مرة أخرى بعد غياب دام أكثر من 22 عامًا.

فيلم Gladiator 2 والذي سيكون من إنتاج شركة Paramount سيكون الفيلم التالي للمخرج "رايدلي سكوت" بعد فيلمه التاريخي القادم Napoleon والذي سيُعرض خلال هذا العام، أي أن إنتاج Gladiator 2 ربما سيبدأ في وقت لاحق من هذا العام أو بدايات 2024.