إدراج الفيلم الوثائقي "المحرقة" للمخرج كلود لانزمان في سجل ذاكرة العالم لليونسكو

تم اقتراح ترشيح هذا "النصب السينمائي" "بشكل مشترك" من قبل اللجنتين الوطنيتين الفرنسية والألمانية لليونسكو، باعتباره "رمزًا قويًا للصداقة الفرنسية الألمانية

أُدرج فيلم "Shoah" (المحرقة) للصحافي والمخرج كلود لانزمان في سجل ذاكرة العالم لليونسكو، والذي يهدف إلى حماية التراث الوثائقي في جميع أنحاء العالم، حسبما أعلنت جمعية "كلود وفيليكس لانزمان"، اليوم الجمعة، لينضم الفيلم إلى التراث السينمائي لذاكرة العالم وأرشيفات الأخوان لوميير، و "متروبوليس" لفريتز لانغ، و "لوس أولفيدادوس" للويس بونويل، وجميع برغمان"

i24news المخرج كلود لانزمان في استوديو i24news

وتم اقتراح ترشيح هذا "النصب السينمائي" "بشكل مشترك" من قبل اللجنتين الوطنيتين الفرنسية والألمانية لليونسكو، باعتباره "رمزًا قويًا للصداقة الفرنسية الألمانية التي عمل من أجلها كلود لانزمان منذ عام 1947". تم نقله من قبل ACFL لفرنسا، والمتحف اليهودي في برلين لألمانيا.

وبهذا التسجيل ، فإن جمعية "كلود وفيليكس لانزمان"، "تعتمد على اليونسكو لتتمكن من توسيع عملها على نطاق عالمي".

فيلم "المحرقة" دخل تاريخ السينما بمدته (9:30)، (بدون صور أرشيفية) والغرض منه: سرد "ما لا يوصف"، الإبادة المنهجية لليهود على يد النازيين، كان تحقيقها مغامرة طويلة الأمد منذ أن تم الإعداد والتصوير من عام 1974 إلى عام 1981 واستغرق التحرير ما يقرب من 5 سنوات.

وتم تخصيص آلاف المقالات والدراسات والمناقشات لهذا الفيلم الوثائقي الحائز على جوائز - ولا سيما سيزار الفخري في عام 1986 - شاهده عشرات الملايين من المشاهدين حول العالم، ويتم تدريسهم في المدارس، حيث أبرز هذا الفيلم الوثائقي مصطلح "المحرقة" - الذي يظهر في الكتاب المقدس ويعني "الإبادة" - والذي أصبح منذ ذلك الحين مألوفًا في أوروبا.

يأتي الإعلان عن إدراج الفيلم في سجل ذاكرة العالم لليونسكو في اليوم الذي يتم فيه عرض فيلم جوناثان جليزر "منطقة الاهتمام" في مدينة كان (في المنافسة)، والذي يظهر التقليل من الرعب مع صورة ضابط نازي يتذوق ملذات الحياة. في منزله بالقرب من محتشد أوشفيتز.