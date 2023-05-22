مهرجان "كان" السينمائي: فيلم "أزرق القفطان" للمخرجة المغربية مريم التوزاني يفوز بثلاث جوائز

جائزة أحسن سيناريو للمخرجة مريم التوزاني ونبيل عيوش، وجائزة أحسن ممثلة لبطلته لبنى أزابال، وجائزة التصوير للبولندي فيرجيني سورج.

فاز الشريط الطويل“أزرق القفطان”، للمخرجة المغربية مريم التوزاني، بثلاث جوائز ضمن مسابقة جوائز النقاد للأفلام العربية المنظمة من طرف مركز السينما العربية في مهرجان “كان” على هامش انعقاد الدورة الـ 76 لهذا الأخير، حيث حصل على جائزة أحسن سيناريو للمخرجة مريم التوزاني ونبيل عيوش، وجائزة أحسن ممثلة لبطلته لبنى أزابال، وجائزة التصوير للبولندي فيرجيني سورج.

وسجل حفل التتويج غياب صناع الشريط السينمائي وأبطاله، إذ تسلم الجوائز بالنيابة عنهم ممثل الشركة المسؤولة عن توزيع الفيلم جان كريستوف سيمو، الذي قال في كلمة له إن “المخرجة مريم التوزاني تعمل في سياق سينما تحاول فيها دفع بعض الحدود، وفيلمها كان له صدى سواء لدى صناع السينما أو الصحافيين”.

ويعرض الفيلم السينمائي “أزرق القفطان” قصة حليم ومينا، وهما زوجان يديران متجرا للخياطة التقليدية، انضم إليهما شاب يدعى يوسف، وهو تلميذ شاب يشاركه “المعلم” حليم الشغف الصادق بالخياطة، فيما تدور أحداثه حول النقل والتقاليد والحب، ويتطرق أيضا إلى “المثلية الجنسية”.

جدير بالذكر أن شريط “أزرق القفطان” توج بجائزة لجنة التحكيم برسم الدورة الـ 19 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، إضافة إلى جوائز دولية سابقة، من بينها جائزة الجمهور في الدورة الـ 40 من مهرجان السينما المتوسطية (أرتي-ماري) بباستيا، وجائزة الجمعية اليونانية لنقاد السينما، وجائزة الجمهور في مهرجان أثينا السينمائي الدولي الثامن والعشرين، وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين في مهرجان “كان” السينمائي.

في سابقة بالنسبة للسينما المغربية، تم اختيار المخرجة المغربية مريم التوزاني، للانضمام إلى لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في دورته السادسة والسبعين، التي تقام خلال الفترة ما بين 16 و27 مايو/ايار الجاري، وبذلك، تصبح مريم توزاني أول مغربية في التاريخ تنضم إلى لجنة تحكيم هذا المهرجان الكبير، الذي يترأسه هذا العام المخرج الحاصل على السعفة الذهبية لمرتين، روبين أوستلوند (السويد).