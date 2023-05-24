كتاب نادر يحتوي على أول كلمات عربية مطبوعة للبيع بأكثر من مليون درهم

يتميز الكتاب بأول ظهور منشور للكلمات العربية كما يكرم اللغة العربية كواحدة من أربع لغات مقدسة في العالم إلى جانب اليونانية والرومانية والعبرية.

جوهرة نادرة تُعرض للبيع في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب في الفترة من 22 إلى 28 أيار/مايو والمقصود كتاب أوروبي من القرن الخامس عشر غالبا ما يوصف بأنه أجمل كتاب مصور في العالم يحوي أولى الكلمات العربية مطبوعة، وفق النشر في رياض هيرالد.

يتميز الكتاب بأول ظهور منشور للكلمات العربية في أي مكان في العالم، واثنان من النقوش الثلاثة مصحوبة بنقوش خشبية جميلة. كما يكرم اللغة العربية كواحدة من أربع لغات مقدسة في العالم إلى جانب اليونانية والرومانية والعبرية.

يقول بوم هارينجتون، مالك بائع الكتب النادرة بيتر هارينجتون، "إنه كتاب سيحتل مكان الصدارة في أي مجموعة متحف شرق أوسطي، ليس فقط لفرادته الجمالية ولكن لأهميته التاريخية".

Karim SAHIB / AFP جولة للزائرين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022 (ADIBF) بالعاصمة الإماراتية يوم 25 مايو 2022.

توجد في النص ثلاث نقوش عربية، الأول غير مصور، والآخران مصحوبان بنقوش خشبية. تُظهر إحدى الرسوم التوضيحية وصول البطل إلى ثلاث بوابات، ترمز إلى ثلاثة مداخل للمعرفة العالمية، فوقها نقوش منقوشة بأحرف يونانية ورومانية وعبرية وعربية.