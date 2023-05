الكشف عن الوجه الخفي لـ "عبثية" الحياة في إيران بمهرجان كان السينمائي

تداول منتجون الحديث عن أن فيلمًا جديدًا بمدينة كان يُظهر الصراع اليومي مع السلطات الإيرانية، ويعكس "عبثية" الحياة في الجمهورية الإسلامية.

"آيات أرضية" هي نظرة فريدة على الحياة اليومية في إيران، وتتألف من لقطات قصيرة لأشخاص يتجادلون مع شخصيات ذات سلطة لا تظهر أمام الكاميرا أبدًا. تعتبر اللقطات القصيرة مروعة وكوميدية على حد سواء - رجل أجبر على خلع ملابسه وشرح وشمه أثناء التقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة، أو عامل فقير أجبر على تلاوة آيات قرآنية للحصول على وظيفة بناء.

وقال المديران المشاركان علي أصغري وعلي رضا خاتمي لوكالة فرانس برس إنهما استلهما كتابة الفيلم من تجارب الحياة الواقعية للأصدقاء والعائلة، والتي يعتقدون أنها ستكون مألوفة على الفور لإخوانهم الإيرانيين.