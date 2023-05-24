الكشف عن الوجه الخفي لـ "عبثية" الحياة في إيران بمهرجان كان السينمائي

قال المديران المشاركان إنهما استلهما كتابة الفيلم من تجارب الحياة الواقعية للأصدقاء والعائلة، والتي يعتقدون أنها ستكون مألوفة على الفور لإخوانهم الإيرانيين.

تداول منتجون الحديث عن أن فيلمًا جديدًا بمدينة كان يُظهر الصراع اليومي مع السلطات الإيرانية، ويعكس "عبثية" الحياة في الجمهورية الإسلامية.

"آيات أرضية" هي نظرة فريدة على الحياة اليومية في إيران، وتتألف من لقطات قصيرة لأشخاص يتجادلون مع شخصيات ذات سلطة لا تظهر أمام الكاميرا أبدًا. تعتبر اللقطات القصيرة مروعة وكوميدية على حد سواء - رجل أجبر على خلع ملابسه وشرح وشمه أثناء التقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة، أو عامل فقير أجبر على تلاوة آيات قرآنية للحصول على وظيفة بناء.

وقال المديران المشاركان علي أصغري وعلي رضا خاتمي لوكالة فرانس برس إنهما استلهما كتابة الفيلم من تجارب الحياة الواقعية للأصدقاء والعائلة، والتي يعتقدون أنها ستكون مألوفة على الفور لإخوانهم الإيرانيين.

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نضجت الفكرة بعد أن تم رفض الصيغة السابقة للسيناريو التي تقدم بها خاتمي حيث انعكست في مشهد آخر في الفيلم وجد المخرج نفسه مجبرا على تقطيع سيناريو الفيلم إلى أجزاء لتهدئة الرقابة.

يتذكر خاتمي في كان، حيث كان يتم عرض الفيلم في قسم "Un Certain Regard": "كنا نسير في إحدى الليالي بعد رفض فيلمي وكنا نتحدث عن بعض المحادثات السخيفة التي أجريناها مع السلطات".

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نحن مهتمون بطريقة عمل النظام. وتابع خاتمي: "أنت تختار أي فرد كان وهو يتفاوض مع السلطة في أي بلد وتضعه على الكاميرا، فيصبح الأمر سخيفًا." "فرنسا وسويسرا ولبنان وأمريكا - لكل دولة طرق سخيفة تمارس بها سلطتها على مواطنيها ونحن كأفراد نجد طريقة للتفاوض بشأنها".