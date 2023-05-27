السينما العربية تتألق في مهرجان كان السينمائي وتحصد جوائز لـ3 أفلام

كما فاز فيلم "عصابات"، للمخرج المغربي كمال لزرق، بجائزة لجنة التحكيم. وحصلت المغربية أسماء المدير على جائزة الإخراج عن فيلم "كذب أبيض"

حصد الفيلم السوداني "وداعاً جوليا"، للمخرج محمد كردفاني على جائزة الحرية في مسابقة "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي الدولي، الذي يسدل الستار على دورته الـ76 اليوم السبت.

ويعتبر الفيلم هو أول مشاركة سودانية في المهرجان، وهو من بطولة سيران رياك وإيمان يوسف ونزار جمعة، وتدور أحداثه في الخرطوم خلال السنوات القليلة السابقة لانفصال الجنوب عن الشمال.

بدوره فاز فيلم "عصابات"، للمخرج المغربي كمال لزرق، بجائزة لجنة التحكيم. وحصلت المغربية أسماء المدير على جائزة الإخراج عن فيلم "كذب أبيض" المستند على وقائع حقيقية من حياة صانعة العمل ومؤلفته.

وعرفت القائمة المختارة للمسابقة التي تسلط الضوء على الأفلام المتميزة ذات القصص غير التقليدية 20 فيلماً، لمخرجين من فرنسا وأستراليا والصين وكندا والأرجنتين وتشيلي وإنكلترا وكوريا الجنوبية والبرتغال والبرازيل ومنغوليا وإيران.

وشهدت الدورة السادسة والسبعون لمهرجان كانّ السينمائي الدولي مشاركات عربية واسعة في مختلف مسابقاته، من تونس والمغرب ومصر والسودان والأردن.