تعود لأكثر من 8000 عام :اكتشاف أقدم مخططات هندسية بالعالم في الاردن والسعودية

اكتشف مؤخرا نقشين لمخططات هندسية من عصور ما قبل التاريخ في الأردن والمملكة العربية السعودية وتعتبر أقدم مخططات هندسية معروفة حتى الآن في العالم، وتصور "الطائرات الورقية الصحراوية" وهي عبارة عن هيكليات مبنية من صنع الانسان استخدمت للصيد الجماعي لقطعان الحيوانات البرية، حيث تم اختيار موقع هذه المصائد بعد التفكير في طرق الهجرة الموسمية للحيوانات التي تم اصطيادها. أقدم هذه المباني عثر عليه في الأردن قبل 9000 عام على الأقل، لذا فإن هذه المباني حتى أقدم من هرم الجيزة الأكبر.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .