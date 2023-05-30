تعود لأكثر من 8000 عام :اكتشاف أقدم مخططات هندسية بالعالم في الاردن والسعودية

ويطلق على هذه المخططات "طائرات ورقية صحراوية" نظرا لأنها تشبه الطائرات الورقية خلال تصويرها من الجو

اكتشف مؤخرا نقشين لمخططات هندسية من عصور ما قبل التاريخ في الأردن والمملكة العربية السعودية وتعتبر أقدم مخططات هندسية معروفة حتى الآن في العالم، وتصور "الطائرات الورقية الصحراوية" وهي عبارة عن هيكليات مبنية من صنع الانسان استخدمت للصيد الجماعي لقطعان الحيوانات البرية، حيث تم اختيار موقع هذه المصائد بعد التفكير في طرق الهجرة الموسمية للحيوانات التي تم اصطيادها. أقدم هذه المباني عثر عليه في الأردن قبل 9000 عام على الأقل، لذا فإن هذه المباني حتى أقدم من هرم الجيزة الأكبر.

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هذا الاكتشاف الهام يوفر بعض الاجابات حول الأسئلة المعقدة حول تمثيل وإدراك الفضاء، والذي كانت المجموعات البشرية تتعامل معه منذ العصور القديمة. ويشار الى أن طيارين في عشرينيات القرن الماضي كانوا أول مكتشفي هذه المصائد وأطلقوا عليها "الطائرات الورقية الصحراوية"، بسبب الشكل التي تبدو عليه من الجو.

"الطائرات الورقية الصحراوية" هي هياكل أثرية مبنية من الحجارة وتتنوع في الحجم. وهي مبنية من جدارين حجريين منخفضين يشكلان ذراعين طويلين (من عدة مئات من الأمتار إلى 5 كيلومترات) يلتقيان بمجمع محاط بحفر يصل عمقها إلى 4 أمتار ، ويتراوح قطر هذا الموقع في أطراف أذرعه مابين بضعة أمتار إلى حوالي مائة متر ، حيث حوصرت الحيوانات من قبل الصيادين ، كما أن "الطائرات الورقية الصحراوية" معروفة الآن من عدة مواقع: طائرات النقب الورقية ، والعربة وشبه جزيرة سيناء ، وطائرات شرق الأردن الورقية ، الطائرات الورقية السعودية والطائرات الورقية في الصحراء السورية.

في الواقع ، الحديث يدور عن بعض المخططات والهياكل الحجرية الأكثر إثارة للإعجاب التي أقامها البشر ، وبالتأكيد بالنظر إلى الفترة القديمة التي تم بناؤها فيها. لذلك ، فهذه هي أقدم المعالم الأثرية الكبيرة المعروفة حتى الآن ، والتي تم بناؤها منذ 9000 عام ، في فترة ما قبل العصر الحجري الحديث هنا عن العصر الخزفي في الأردن ، وهو الوقت الذي كانت فيه شبه الجزيرة العربية أكثر رطوبة وخضرة مما هي عليه اليوم.

تم اكتشاف هذه الهياكل البنيوية الضخمة ، التي يمكن رؤيتها من الجو ، لأول مرة في عشرينيات القرن الماضي من قبل طيارين تابعين لسلاح الجو الملكي البريطاني الذين اكتشفوها أثناء تحليقهم فوق الصحراء الشرقية للأردن. وسرعان ما تم تفسيرها على أنها مصائد ، وهو ما أكدته الحفريات الأثرية الأخيرة. حاليًا ، تم توثيق 6255 طائرة ورقية صحراوية في جميع أنحاء الشرق الأوسط والقوقاز وآسيا الوسطى. حتى وقت قريب ، لم يتم إجراء أي دراسات متعمقة تقريبًا لتحسين فهم دورهم أو ترتيبهم الزمني أو سبب انتشارهم في العديد من المجالات.

في الدراسة الجديدة ، التي نشرت نتائجها في مجلة PLoS ONE، فحص عالم الآثار ريمي كروسارد من جامعة ليون والمركز الوطني للبحث العلمي (أكبر منظمة بحثية حكومية في فرنسا وأكبر هيئة بحثية أساسية في أوروبا ) وزملاؤه نقشان من 7000 الى 8000 عام- تصوران طائرات ورقية صحراوية قريبة جنوب شرق الأردن وشمال المملكة العربية. ويقول كروسارد:" في الأردن في منطقة جبل الخصيبة، هناك ثماني طائرات ورقية متشابهة صنعت عن طريق حجارة جيرية بطول 80 سم وعرض 32 سم، ويعود تاريخها الى 7000 عام. مقابل ذلك في زبل الزليات في السعودية هناك طائرتان ورقيتان صحراويتان تفصل بينهما 3.5 كم. بالقرب من موقعهم تم اكتشاف رسم منحوت في حجر يبلغ طوله 4 أمتار (يختلف عن النقش في الأردن)، بطول 3.62 مترا وعرض 2.35 مترا، والذي يعود تاريخه الى فترة ما قبل 8000 عام ويشبه المبنيين بالمنطقة"

وفقًا لمؤلفي الدراسة ، فإن هذين النقشين يشكلان في الواقع أولى خطط بناء الطائرات الورقية الصحراوية في تاريخ البشرية.