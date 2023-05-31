المجلة الجديدة تسعى إلى التعريف بتاريخ وتراث يهود المغرب انطلاقا من مقاربة تخصصية مختلفة، تحت إشراف ثلة من الأساتذة من اختصاصات متعددة من داخل المغرب وخارجه”

أعلن مركز موكادور للدراسات والأبحاث في المغرب، عن إطلاق مجلة جديدة خاصة بالدراسات حول يهود المغرب، تحمل اسم" "موكادور للدراسات حول يهود المغرب" سيصدر عددها الأول في شهر يونيو/حزيران الوشيك 2023، تهتم المجلة "بالمكون الثقافي المغربي اليهودي، في التاريخ والتراث، الرموز الثقافية والدينية اليهودية بالمغرب، تاريخ البيع والمعمار الديني والملّاحات، التراث المادي واللامادي، تاريخ الهجرات اليهودية بالمغرب، التشريعات والقوانين اليهودية في تاريخ المغرب، والقضاء اليهودي”.

وبحسب المركز تهتم المجلة بـ”المعرفة الأكاديمية”، وتجاور “مجلة ليكسوس في صيغتها الإلكترونية والورقية المهتمة بالدراسات التاريخية والعلوم الإنسانية”، الصادرة عن المركز نفسه، وقال المركز إن"المجلة الجديدة تسعى إلى التعريف بتاريخ وتراث يهود المغرب انطلاقا من مقاربة تخصصية مختلفة، تحت إشراف ثلة من الأساتذة من اختصاصات متعددة من داخل المغرب وخارجه”، في التاريخ، وعلم الاجتماع، وتاريخ الأديان المقارن، والقانون، والدراسات الثقافية.

وتضع هذه المجلة “خطها التحريري بعيدا عن أي إسقاطات أو خلفيات سياسية وأيديولوجية، مع الالتزام بالحياد والاستقلالية في تناول علمي رصين”، ووتطمح إلى أن تكون “رافدا ومرجعا علميا للطلاب والباحثين الشباب بالجامعات المغربية”، كما تأمل عبر توفرها رقميا الإسهام في “نشر المعرفة التاريخية على نطاق واسع”.

وقالت هيئة التحرير إن هذه المبادرة قد أتت “في سياق دسترة المكون العبري في دستور المملكة لعام 2011، باعتبار هذا المكون رافدا من روافد الحضارة المغربية”.

وتروم المجلة “الانفتاح على الباحثين والمهتمين بتاريخ وتراث يهود المغرب، والمختصين في حقول العلوم الإنسانية والاجتماعية المهتمة بالموضوع”، و”مراكمة البحوث والدراسات المهتمة بيهود المغرب، ونشرها على البوابات وقواعد البيانات العلمية الخاصة بالنشر الإلكتروني”.

وتبحث المجلة “في تاريخ وتراث يهود المغرب”، وتقصد “توثيقه والتعريف به، وجرد أهم الخصوصيات الحضارية المميزة للمكوّن العبري في تاريخ المغرب”.