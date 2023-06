بحث إسرائيلي جديد: هل يمكن لنظام غذائي أفضل أن يجعل عقلك أكثر شبابًا؟

اكتشف باحثون إسرائيليون أن التحول إلى "حمية البحر الأبيض المتوسط الخضراء" يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على صحة الدماغ، وفقًا لبحث جديد من جامعة بن غوريون في النقب، نشرته مجلة eLife.

"شعرنا بالتفاؤل حين وجدنا أن حتى فقدان نسبة 1 في المائة من الوزن كان كافياً للتأثير على صحة الدماغ ويؤدي إلى تقليل عمر الدماغ لمدة 9 أشهر"- قالت البروفيسورة جاليا أفيدان من قسم علم النفس بجامعة بن جوريون، الباحثة الرئيسية في الدراسة.

كانت السمنة مرتبطة سابقًا بشيخوخة الدماغ بشكل أسرع من المعتاد، بطريقة تحسب "عمر دماغ الشخص" من خلال ظهوره في فحوصات تفصيلية، بغض النظر عن العمر الفعلي. تمكن الباحثون من استخدام هذا للتحقق من كيفية تأثير تغييرات نمط الحياة على العملية الطبيعية المذكورة أعلاه.

قال الدكتور جدعون ليفاكوف، طالب دراسات عليا سابق في قسم علوم الإدراك والدماغ: "دراستنا تسلط الضوء على أهمية أسلوب الحياة الصحي، بما في ذلك تقليل استهلاك الأطعمة المصنعة والحلويات والمشروبات، في الحفاظ على صحة الدماغ".