السعودية: هيئة التراث تعلن اكتشاف سادس أقدم نقش عربي في جبل الحقون

أعلنت هيئة التراث السعودية عن اكتشاف وتوثيق سادس أقدم نقش عربي، يقع في جبل الحقون بمنطقة حمى الثقافية في نجران، وذلك ضمن أعمال المسح التي تُجريها.

وقالت هيئة التراث، أن "النقش التذكاري لكعب بن عمرو بن عبد مناة، الذي سجّله وختَمه بتاريخ تنفيذه وفقاً للتقويم النبطي، وذلك باستخدام أسـلوب الرموز النبطية ذات القيم العددية".

وأكدت هيئة التراث، أن "تاريخ هذا النقش يشير إلى أن صاحبه كان تاجراً مارّاً بهذا الطريق قاصداً موطنَه في شمال غرب الجزيرة العربية"، موضحة أن "قواعد التاريخ بينت أن سنة 380 بتقويم بصري تعادل سنة 485م، وذلك بعد إضافة 105 سنوات".

ويُعدّ هذا الاكتشاف إضافةً علمية في سجل الكتابات العربية المبكرة في جنوب الجزيرة العربية، خاصة من زاوية تأكيد أن حلقات تطوّر الكتابة العربية شملت جنوب الجزيرة، وليس شمالها الذي شهد تسجيل أغلب النقوش العربية المبكرة.

ويسبق هذا النقش المكتشَف من ناحية التاريخ عدة نقوش منها 3 في محافظة العُلا وهي: نقش رقوش سنة 267م، ونقش قرح "المابيات" 280م، ونقش ذي آل بن زريق 312م، كما يسبقه نقشٌ آخر في نجران وهو نقش ثوبن 469م.