اكتشاف ثلاثة سبائك نحاسية نادرة عمرها أكثر من 4300 عام في عمان

في تلك الفترة اعتبرت المنطقة التي تتواجد بها عمان احدى أهم منتجي وموردي النحاس لبلاد ما بين النهرين وحضارة وادي السند

كشف علماء آثار في منطقة قريبة من مدينة إبراء العمانية عن ثلاثة سبائك نحاسية عمرها أكثر من 4300 عام، خلال عمليات تنقيب في منطقة بها مستوطنة قديمة. طاقم الأبحاث مكث في سلطنة عمان على مدار ستة أسابيع. أجرى الباحثون دراسة ميدانية تحت إشراف وزارة التراث والسياحة العمانية. هذا الاكتشاف النادر والقديم يسلط الضوء على حياة سكان المنطقة في تلك الفترة.

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الباحثون كانوا يسعون الى تحديد تاريخ البلدة وقاموا بحفر عدة حفر لفحص الأرض. وكشف خلال الحفريات عن ثلاثة سبائك نحاسية عمرها أكثر من 4300 عام، الحديث يدور عن اكتشاف نادر للغاية، ترك في الخطأ في المكان الذي عثر عليه فيه من قبل السكان الذين تركوا المكان، ونزن كل سبيكة حوالي 1.7 كيلوغرامات.

اكتشفت هذه المستوطنة من قبل طلاب دكتوراة من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته في فرانكفورت، جوناس كلوجا وايريني بيزفلد، ويعود الى العصر البرونزي المبكر (حوالي 2000 حتى 2600 قبل الميلاد)، في هذه الفترة اعتبرت المنطقة التي تتواجد بها عمان إحدى أهم منتجي وموردي النحاس لبلاد ما بين النهرين وكذلك حضارة وادي السند التي كانت واحدة من أقدم الحضارات الحضرية في العالم وامتدت إلى المنطقة التي تقع فيها باكستان والهند الآن. في الواقع ، تم استخراج خام النحاس بكثرة في هذه المنطقة القاحلة.

اعتبر النحاس سلعة مرغوبة في تلك الفترة ، كما هو موثق قليلاً بالنصوص المسمارية من بلاد ما بين النهرين. نظرًا لأن السبائك النحاسية تمت معالجتها بشكل أكبر من أجل صنع أدوات وأشياء أخرى منها ، فنادراً ما تم اكتشافها في الحفريات الأثرية ، خاصة عندما يتعلق الأمر باكتشاف السبائك في مستوطنة من العصر البرونزي المبكر.

السبائك النحاسية لها شكل محدب مستوي كان نموذجيا في تلك الفترة ، والذي تم تشكيله عن طريق صب النحاس المصهور في وعاء خزفي صغير كان قدر صهر. من خلال اكتشاف السبائك النحاسية ، من الممكن معرفة المزيد عن دور عُمان في العلاقات التجارية الإقليمية خلال العصر البرونزي المبكر ، وكذلك عن تقنيات معالجة المعادن المعروفة بالفعل في ذلك الوقت.