اكتشاف ثلاثة سبائك نحاسية نادرة عمرها أكثر من 4300 عام في عمان

كشف علماء آثار في منطقة قريبة من مدينة إبراء العمانية عن ثلاثة سبائك نحاسية عمرها أكثر من 4300 عام، خلال عمليات تنقيب في منطقة بها مستوطنة قديمة. طاقم الأبحاث مكث في سلطنة عمان على مدار ستة أسابيع. أجرى الباحثون دراسة ميدانية تحت إشراف وزارة التراث والسياحة العمانية. هذا الاكتشاف النادر والقديم يسلط الضوء على حياة سكان المنطقة في تلك الفترة.

