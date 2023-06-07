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المغني الأمريكي "برونو مارس" في حفل موسيقي في إسرائيل

i24NEWS

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Le chanteur Bruno Mars
Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPLe chanteur Bruno Mars

وتعتبر هذه هي أول حفلة موسيقية للمغني في إسرائيل. وستكون أسعار التذاكر 385 شاقل (98 يورو) للعموم و 855 شاقل (218 يورو) لفئة "الخاتم الذهبي"

أعلن المغني الأمريكي، برونو مارس، الذي يعتبر أحد أكبر نجوم البوب ​​في العالم، عن سفره إلى إسرائيل لحضور حفل موسيقي فريد من نوعه يقام في عطلة عيد العُرش في 4 أكتوبر/تشرين الأول في "بارك هيركون" بمدينة تل ابيب وسط إسرائيل، حسبما أعلنت شركة الإنتاج "Live Nation Israel" اليوم الأربعاء.

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وتعتبر هذه هي أول حفلة موسيقية للمغني في إسرائيل. وستكون أسعار التذاكر 385 شاقل (98 يورو) للعموم و 855 شاقل (218 يورو) لفئة "الخاتم الذهبي" و 955 شاقل (243 يورو) لكبار الشخصيات.

وستبدأ مبيعات التذاكر للجمهور اليوم الأربعاء، مع التأكيد على الشراء من مكاتب التذاكر الرسمية وليس من خلال الروابط المختلفة على الإنترنت التي قد تبيع تذاكر وهمية.

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