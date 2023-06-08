هذه النسخة من المصحف الشريف أعدت عن طريق تقنية النانو -والتي طورتها شركة مجوهرات إسرائيلي

خلال زيارته التاريخية الى المغرب بعد تلقيه دعوة رسمية من نظيره رشيد الطالبي العلمي، سيقوم رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير اوحانا بإهداءه أصغر نسخة من المصحف الشريف في العالم ويبلغ عدد حروفه 320 ألف حرف- تمت طباعتها من خلال تقنية نانو- إسرائيلية بحجم 4.7 ملمتر وسمك صغير جدا بلغ 500 ميكرون.

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النائب اوحانا هو رئيس الكنيست الأول الذي تتم دعوته لزيارة رسمية في دولة عربية وإسلامية. استعدادا لهذه الزيارة اختار أن يقدم خلالها هدية خاصة ومميزة خلال احتفال خاص ينظمه رئيس البرلمان المغربي المستضيف، هذه النسخة الصغيرة من المصحف الشريف تعتبر النسخة الأصغر في العالم وتم إعدادها من خلال تطوير خاص من قبل شركة مجوهرات إسرائيلية.

وحتى يتم قراءة هذه الحروف الصغيرة من المصحف الشريف يجب استخدام مجهر الكتروني يقوم بالتكبير 3000 مرة على الأقل، داخل صندوق زجاجي فاخر سيقدم لرئيس البرلمان المغربي- سيتم خلال استعراض نسخة النانو الأصغر للمصحف الشريف.

وبحسب البيان الصادر عن اوحانا فإن هذه التقنية الخاصة طورتها شركة المجوهرات الإسرائيلية "تاناور" TANAOR والتي تستخدم لأول مرة لطباعة نسخة من المصحف خصصت لتقديمها هدية خلال زيارة اوحانا التاريخية الى المغرب. تم فحص الألواح النانوية باستخدام مجهر إلكتروني خاص من قبل علماء خبراء من قسم تكنولوجيا النانو-بجامعة تل أبيب.

وقال رئيس الكنيست اوحانا إن "اتفاقيات إبراهيم التي حظيت بأن أكون وزيرا بالحكومة التي وقعت عليها، باتت تتبلور- حاليا يوجد اختراق كبير على المستوى البرلماني. بمناسبة هذا الحدث سأقدم لنظيري المغربي المصحف الأصغر في العالم الذي اعد بتقنية النانو، هذا الأمر يعكس الربط بين القديم والحديث، بين التاريخ والتقدم، مع احترام التقاليد والماضي".

في نهاية الاحتفال من المتوقع أن يقوم رئيس الكنيست ومضيفه بإدلاء تصريحات إعلامية والتوقيع على تفاهمات رسمية تهدف الى تطوير التعاون البرلماني، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.