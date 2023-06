خلال زيارته التاريخية الى المغرب بعد تلقيه دعوة رسمية من نظيره رشيد الطالبي العلمي، سيقوم رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير اوحانا بإهداءه أصغر نسخة من المصحف الشريف في العالم ويبلغ عدد حروفه 320 ألف حرف- تمت طباعتها من خلال تقنية نانو- إسرائيلية بحجم 4.7 ملمتر وسمك صغير جدا بلغ 500 ميكرون.

