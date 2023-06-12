مثل غيره من الفائزين في الأمسية، استغل خطابه للإشادة بالمؤلفين، وسط إضراب لكتاب السيناريو في هوليوود ، الذين يقاتلون من أجل الحصول على أجر أفضل

فازت مسرحية "ليوبولدشتات" للمخرج توم ستوبارد البالغ من العمر 85 عامًا، والتي تحكي حول عائلة يهودية خلال المحرقة ومسرحية موسيقية بأربع جوائز، بما في ذلك جائزة أفضل مسرحية، وهو تكريس جديد لمسيرة طويلة للكاتب المسرحي البريطاني.

مثل غيره من الفائزين في الأمسية، استغل خطابه للإشادة بالمؤلفين، وسط إضراب لكتاب السيناريو في هوليوود ، الذين يقاتلون من أجل الحصول على أجر أفضل وتقاسم أكثر إنصافًا للأرباح من منصات البث.

حصل توم ستوبارد، كاتب السيناريو المشارك في "البرازيل" (1985) و "شكسبير في الحب" (1998) الذي منحه جائزة الأوسكار، على توني خامس مع "ليوبولدشتات" ، وهو أحد أكثر أعماله الشخصية ، حيث توفي أجداده الأربعة. في معسكرات الاعتقال.

تدور أحداث المسرحية، من عام 1899 إلى عام 1955 عن رحلة عائلة يهودية ثرية تعيش في فيينا، والتي سينقلب مصيرها رأسًا على عقب مع صعود النازية والمحرقة.

وحصل عمل آخر عن معاداة السامية، "باراد"، الذي يروي قصة محاكمة وإعدام يهودي أمريكي في العشرينيات من القرن الماضي في جنوب الولايات المتحدة، على جوائز أفضل إخراج وأفضل تغطية لمسرحية موسيقية.

وذهبت جائزة أخرى رفيعة المستوى، وهي "أفضل موسيقى" ، إلى "كيمبرلي أكيمبو" التي فازت بخمس جوائز توني. تروي قصة مراهقة أصيبت بمرض نادر يتسبب في تقدم سنها قبل الأوان.