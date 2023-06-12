"أثناء تصوير حيلة مخطط لها في الجزء الثاني من فيلم Gladiator، وقع حادث تعرض خلاله العديد من أفراد الطاقم لإصابات لا تهدد الحياة".

بحسب مصادر إعلامية، أصيب ست أشخاص في موقع تصوير الجزء الثاني من فيلم "غلاديايور" "Gladiator"،الذي يجري تصويره بمدينة ورزازات في المغرب، وقال متحدث باسم Paramount Pictures في بيان "أثناء تصوير حيلة مخطط لها في الجزء الثاني من فيلم Gladiator، وقع حادث تعرض خلاله العديد من أفراد الطاقم لإصابات لا تهدد الحياة".

وتابع "تمكنت فرق السلامة والخدمات الطبية الكاملة الموجودة في الموقع من العمل بسرعة حتى يتلقى من تأثروا الرعاية اللازمة على الفور. وجميعهم في حالة مستقرة وما زالوا يتلقون العلاج".

وأكد أن "سلامة الممثلين وطاقم العمل ذات أهمية قصوى بالنسبة لنا، ولدينا إجراءات صارمة للصحة والسلامة في جميع إنتاجاتنا". وزاد قائلا"سنواصل مراقبة الوضع واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة مع استئناف الإنتاج".

وكانت وسائل إعلام بريطانية، قد أفادت في باد

ية شهر يناير/كانون الثاني المنصرم، أن مدينة ورزازات ستحتضن تصوير الجزء الثاني من فيلم "غلاديايتر" (Gladiator) الشهير، خلال شهر مايو/أيار الوشيك، وذلك بعد مرور أكثر من 20 سنة على تصوير الجزء الأول من الفيلم، ويأمل فريق العمل أن يكون العمل السينمائي جاهزا للعرض سنة 2024، وكان قد حصد أزيد من 400 مليون دولار في شباك التذاكر عبر العالم، كما حصل على خمس جوائز أوسكار بعد نجاحه الكبير عام 2000، وتوج الفيلم بـ48 جائزة عالمية.

وسيشهد الفيلم الذي حاز الجزء الأول منه على خمس جوائز أوسكار، العديد من التغييرات، في الأحداث والشخصيات المشاركة، ولا تزال تفاصيل سيناريو الفيلم غير معروفة، وتشير بعض المصادر إلى أن الجزء الجديد قد يدور حول قصة لوسيوس، ابن شقيق كومودوس.