وفاة الممثلة البريطانية غليندا جاكسون الفائزة مرتين بجائزة الأوسكارعن 87 عاما

الممثلة البريطانية غليندا جاكسون: نافست مارغريت تاتشر وعارضت غزو العراق

توفيت الممثلة البريطانية، غليندا جاكسون، التي فازت بجائزتي أوسكار قبل أن تكرس نفسها للعمل السياسي في حزب العمال، عن 87 عاماً.

وفازت جاكسون، بأول أوسكار لها في عام 1970 عن فيلم "ويمن إن لوف" المقتبس من رواية جريئة لديفيد هربرت لورانس حول العلاقة العاطفية بين شقيقتين وعشيقيهما.

في عام 1973، فازت بثاني أوسكار لها عن "إيه تاتش أوف كلاس"، بفضل تجسيدها شخصية امرأة مطلقة تعيش قصة حب مستحيلة مع رجل متزوج.

وبدأت مسيرتها المهنية كموظفة في صيدلية، وتابعت دروساً في الدراما للهواة. وعلى رغم غياب الدعم الأسري، التحقت جاكسون بالأكاديمية الملكية للفنون المسرحية في لندن وشاركت معها في جولة فنية.

وبعد 35 عاماً من العمل في المسرح والسينما، دخلت غليندا جاكسون معترك السياسة لمقارعة مارغريت تاتشر التي كانت تتهمها بتدمير المجتمع البريطاني. وانتُخبت في عام 1992 نائبة عن حزب العمال عن ضواحي لندن، واحتفظت بمقعدها حتى عام 2015. وقد ميّزت نفسها باهتمامها الخاص بـ"الفقراء والعاطلين عن العمل والمرضى".

وعُينت جاكسون وزيرة للنقل في حكومة توني بلير بين عامي 1997 و1999، وأصبحت معارضة شرسة لسياسات الحكومة بعد غزو العراق عام 2003.