دول عربية تمنع عرض فيلم"سبايدر مان" بسبب تضمينه عبارة تدعو لحماية الأطفال المتحولين جنسيا

من أوائل البلدان العربية التي منعت عرض الفيلم دولة الإمارات والسعودية، قبل أن تسير مصر على نفس المنوال.

أفادت شركة "فوكس سينما" بمنع فيلم "سبايدر مان- أكروس ذي سبايدر فيرس" في عدد من الدول العربية، بسبب ما تضمنه أحد المشاهد، وبحسب تضمن الفيلم على عبارة تدعو لحماية الأطفال المتحولين جنسيا.

ومن أوائل البلدان العربية التي منعت عرض الفيلم دولة الإمارات والسعودية، قبل أن تسير مصر على نفس المنوال.

وكان فيك "سبايدر مان- أكروس ذي سبايدر فيرس" قد تصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية في أول عطلة نهاية أسبوع من عرضه وقالت شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة، إن الفيلم الذي تدور أحداثه في عالم متعدد الأكوان (مالتيفيرس) الشائع في هوليوود حالياً، حقق 120 مليون دولار في شباك التذاكر في كندا والولايات المتحدة، في انطلاقة ناجحة بصورة خاصة وأداء أفضل من الجزء السابق.