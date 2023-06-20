خبير أثري: الفرعون المصري توت عنخ آمون، مات تحت تأثير الكحول

"الملك كان كأي مراهق، يقود العربة بينما كان يتناول الكحول، وتعرض لحادث نجم عنه إصابة توت عنخ آمون بكسور خطيرة في الساق، تسببت لاحقا بعدوى"

قالت عالمة الآثار المصرية صوفيا عزيز، إن "الفرعون المصري توت عنخ آمون، مات بسبب حادث عربة عالية السرعة، بينما كان تحت تأثير الكحول"وتابعت إن "الملك كان كأي مراهق، يقود العربة بينما كان يتناول الكحول، وأن العربة تعرضت لحادث نجم عنه إصابة توت عنخ آمون بكسور خطيرة في الساق، تسببت لاحقا بعدوى، ومن ثم وفاته"

وأثارت تصريحات العالمة المصرية لقناة "بي بي سي"، ساينس فوكاس، جدلا كبيرا وزادت من حالة الضبابية حول موت الفرعون المصري توت عنخ آمون، ودفعت باللغز إلى الواجهة مجددا.

ومن جهته رد كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية مجدي شاكر، على ما قالته العالمة المصرية، قائلا إن "مثل هذه الفرضية التي تتحدث عنها لا دليل عليها"واضاف في تصريحات لـ" العربية.نت" إن "وفاة الملك المصري مازالت محيرة، فمن المعروف أن الخمور في زمن الفراعنة وتحديدا في عهد الملك توت عنخ أمون كانت تصنع من البلح والخبز والشعير مثل البيرة، أو من النبيذ المجفف الذي كانوا يستوردونه من بلاد الشام" واضاف"للكحول لم يستخدم تحديدا في ذلك الوقت، ولذلك لم تكن هذه الخمور المصنعة مسكرة أو تصل بمستخدميها لحالة السكر"

ويقول إن الفرضيات الأخرى ذكرت أن وفاة الملك كانت ناجمة عن قتل الملك من جانب "حور محب" و"أي" وهما من كبار قادة الجيش والكهنة، ورأي آخر قال إن من حوله كانوا يريدون الخلاص منه، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يثبت ولا يوجد دليل قاطع حول سبب وفاته خاصة أنه توفي بعد إصابته، وقيل إنه مات مسموما أو بالغرغرينا وهذه اجتهادات وفرضيات لم يتم التأكد منها حتى الآن.

وكشف المسؤول المصري أن الملك أي الذي تولى الحكم بعد توت عنخ أمون لم يذكر سبب الوفاة، مضيفا أنه حتى الآن مازالت الاكتشافات تظهر وتتوالى وقد يظهر في المستقبل أي بردية تكشف لنا سبب وفاة ملك مصر الشهير.

وأضاف شاكر أن القطع الأثرية المكتشفة لتوت عنخ أمون يبلغ عددها 5600 ولم يتم العثور فيها على بردية واحدة ما زاد من استمرار اللغز حول القصة، وهو ما زاد من غموضها، مؤكدا أن فترة حكم توت عنخ آمون كانت صعبة جدا، وفيها اضطرابات ومشكلات فضلا عنه أنه كان شابا صغيرا يبلغ من العمر 19 عاما.

يشار إلى أنه تم اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون من قبل عالم الآثار هوارد كارتر في عام 1922، وكشفت المقبرة عن أدلة محيرة حول طفل أصبح فرعوناً في عام 1336 قبل الميلاد، وهو في التاسعة من عمره فقط، قبل أن يموت فجأة في سن التاسعة عشرة.