وحاول كتاب جديد بعنوان "المقابر الإسلامية المقدسة في الأرض المقدسة"، أن يشمل رسومات خرائط لمئات من مقابر المسلمين بأشكال وأحجام ومواقع مختلفة في المنطقة

تمتلئ الأرض المقدسة بمجموعة من المقابر المقدسة، من "قبر البطاركة" (التسمية اليهودية للحرم الإبراهيمي) في الخليل، إلى قبر المسيح عيسى (المكان الذي يُعتقد بأن النبي عيسى بن مريم دفن فيه) في كنيسة القيامة في مدينة القدس، كما أن هناك مجموعة من قبور إسلامية قديمة.

وحاول كتاب جديد بعنوان "المقابر الإسلامية المقدسة في الأرض المقدسة"، أن يشمل رسومات خرائط لمئات من مقابر المسلمين بأشكال وأحجام ومواقع مختلفة في المنطقة، حيث قام مؤلف هذا الكتاب، أوري تال، بجولة كبيرة في أربعة مواقع مختارة في إسرائيل.

وقال أوري تال،: "بدأ تقليد القبور الإسلامية المقدسة مع الفترة الإسلامية لعام 634 م. واستمر هذا التقليد فيما بعد طوال فترة المملكة الأيوبية، وعهد صلاح الدين الأيوبي، والعصر الصليبي، والمملوك، والعثمانيون".

وأضاف مؤلف الكتاب "خلال هذه الفترات يمكننا أن نرى المقابر اليهودية التي حددها حاخامات المشنا والتلمود على أنها قبور حاخامات تحولت إلى قبور إسلامية. ولكن في القرنين 19 و20 يمكننا أن نرى عكس الظاهرة".

Daniel Bock / i24NEWS The tomb near the village of Bar Giora.

وتابع أوري تال، "يمكن العثور على أحد الأمثلة على قبر شيخ قديم تم تحويله إلى قبر يهودي في غابة إشتال في وسط إسرائيل، بالقرب من القدس. هناك، رأينا مقبرة إسلامية قديمة كانت تسمى مقام شيخ العرب".

وكانت مخصصة لرجل مقدس من قريتين عربيتين. لكن خلال القرن العشرين تحول المكان إلى قبر يهودي. وقد كرس الآن لدان بن يعقوب، وهو (أحد أبناء النبي يعقوب).

وفقًا أوري تال، فإن "المقابر خدمت أغراضًا مختلفة على مر السنين، من الطقوس حل النزاعات الداخلية بين القبائل والمجتمعات المسلمة". وأخذنا إلى قبر يقع في غابة بالقرب من قرية بار جيورا حيث نرى مقبرة للشيخ أحمد الحوباني.

وقال أوري تل "هناك قصة قديمة عن قريتين جاءتا إلى هنا لحل نزاع"، مشيرا إلى أن "إحدى القرى تدعي أن القرية الثانية سرقت مجصولها. جاء المشتبه به ليحلف داخل القبر. وعندما خرج اكتشف أن حصانه قد مات. رأى أهل القرية الثانية ذلك دليلاً على سرقة القرية الأخرى للمحصول."

وفي مقبرة قديمة أخرى، ليست بعيدة عن هناك، سمعنا أسطورة رائعة أخرى مرتبطة بالشيخ المدفون هناك - الشيخ أحمد العجمي.

Daniel Bock / i24NEWS The tomb Moshav Aseret.

وقال تال: "هناك أسطورة عن امرأة قطفت الزيتون حول القبر ، وعندما بدأت تمشي كانت مندهشة عندما وجدت أن زيتونها تحول إلى صراصير الليل".

بعض القبور التي ورد ذكرها في الكتاب فخمة وكبيرة، مثل قبر النبي موسى، ومن المثير العثور على بعض هذه المقابر مهملة داخل مراكز حضرية راسخة، مثل مقبرة في قرية Aseret اليهودية وسط إسرائيل. حيث ، وفقا للتقاليد ، دفن شيت ، ابن آدم الذي رزق للأم حواء بعد أن فقدت ابنها هابيل.

على الرغم من أن تقليد الطقوس في المقابر القديمة يتلاشى تدريجياً ، على الأقل في المجتمع الإسلامي ، لا يزال بإمكاننا العثور على هذه الآثار هنا.