إعادة بناء وجه فتاة بجيل 16 عاما توفيت في انجلترا في القرن السابع للميلاد

تشير المعطيات الى أن هذه الفتاة الغامضة تنتمي الى طبقة النبلاء أو العائلة المالكة ومن أوائل المتحولين الى المسيحية

اعيد بناء وجه فتاة بجيل 16 عاما دفنت في منطقة كامبردج في القرن السابع عشر الى جانب صليب ذهبي، واستعرضت صورة اعادة بناء الوجه لأول مرة مع أدلة علمية جديدة تظهر أنها انتقلت الى انجلترا من مركز اوروبا كفتاة شابة، الأمر الذي قاد الى تغيير مثير في طريقة تغذيتها.وسيتم الكشف عن الصورة والنتائج من قبر الفتاة الغامضة التي اكتشفت عام 2012 على الحدود الجنوبية لكامبردج مع الصليب الذهبي خلال معرض جديد وكبير في متحف كامبريدج للآثار والأنثروبولوجيا.

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إعادة بناء وجه الفتاة التي على ما يبدو كانت تنتمي الى الطبقة الأرستقراطية، بفضل الفنان يو موريسون، المختص باعادة بناء وجوه إجرامية، والذي ابتكر نموذج ثلاثي الأبعاد من خلال قياس جمجمة الفتاة وبيانات عمق الأنسجة. بدون تحليل الحمض النووي، موريسون لم يكن متأكدا من اللون الدقيق لعينيها وشعرها، لكن الصورة تقدم مؤشرا قويا على الشكل الذي كانت تبدو عليه الفتاة قبل فترة قصيرة من وفاتها بجيل صغير. وقال موريسون :"كان من المثير للاهتمام أن نرى ملامحها تتطور، ان عينها اليسرى منخفضة قليلا عن عينها اليمنى بحوالي نصف بوصة ".

وكشف تحليل للعظام والأسنان أجراه العلماء في كامبردج أن الفتاة انتقلت من مكان يقع قرب حبال الألب ولربما من جنوب المانيا بجيل 7 سنوات، وكشف العلماء ايضا أنه بمجرد وصول الفتاة إلى إنجلترا انخفضت كمية البروتين في نظامها الغذائي بشكل ملحوظ ، وحدث هذا التغيير قرب نهاية حياتها ، مما يدل على أن الوقت بين هجرتها ودفنها قرب كامبريدج كان قصيرًا بشكل مأساوي. لكن العلماء لم يتوصلوا الى الآن عن سبب وفاتها حيث أشاروا بوقت سابق بأنها عانت من مرض ما.

دفنت الفتاة بطريقة غير اعتيادية- مستلقية على سرير خشبي منحوت مرتدية صليب ودبابيس ذهبية (معروضة أيضًا) وملابس عالية الجودة. في الواقع ، نوع مدفنها هو واحد من 18 مدفنًا تم اكتشافه على الإطلاق في بريطانيا ، مع صليب ترومبينجتون الذي كانت ترتديه ، ومعظمه مصنوع من الذهب مزين بأحجار العقيق ، وهو واحد من خمسة صلبان من هذا النوع تم العثور عليها على الإطلاق في بريطانيا و هي وسيلة للتعرف على الفتاة باعتبارها واحدة من أوائل المتحولين إلى المسيحية في إنجلترا وكعضو في عائلة نبيلة وحتى من أفراد العائلة المالكة.

في عام 597 بعد الميلاد ، أرسل البابا القديس أوغسطين إلى إنجلترا لتحويل الملوك الأنجلو ساكسونيين الى المسيحية ، وهي عملية استمرت لعقود عديدة. واوضح د.سام ليجيت وهو احد الباحثين "لا بد أن الفتاة الصغيرة كانت تعلم أنها مهمة وكان عليها أن تحمل كل هذا على كتفيها. تتوافق نتائج الاختبارات النظيرية التي أجريناها مع تلك التي توصلت إليها حول امرأتان أخريتان دفنتا بنفس الطريقة في سرير دفن خلال هذه الفترة في مقاطعة كامبردج. لذلك ، يبدو أنها كانت جزءًا من مجموعة النخبة من النساء اللواتي ربما سافرن من قارة أوروبا خلال القرن السابع ، على الأرجح من ألمانيا. تشير حقيقة أن نظامها الغذائي تغير بمجرد وصولها إلى إنجلترا وكذلك أسلوب حياتها قد تغير بشكل كبير ".