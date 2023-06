إعادة بناء وجه فتاة بجيل 16 عاما توفيت في انجلترا في القرن السابع للميلاد

اعيد بناء وجه فتاة بجيل 16 عاما دفنت في منطقة كامبردج في القرن السابع عشر الى جانب صليب ذهبي، واستعرضت صورة اعادة بناء الوجه لأول مرة مع أدلة علمية جديدة تظهر أنها انتقلت الى انجلترا من مركز اوروبا كفتاة شابة، الأمر الذي قاد الى تغيير مثير في طريقة تغذيتها.وسيتم الكشف عن الصورة والنتائج من قبر الفتاة الغامضة التي اكتشفت عام 2012 على الحدود الجنوبية لكامبردج مع الصليب الذهبي خلال معرض جديد وكبير في متحف كامبريدج للآثار والأنثروبولوجيا.

