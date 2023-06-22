إسرائيل: الحد من تفشي الجريمة في المجتمع العربي من خلال المعرفة

من خلال هذه المبادرة التي أطلقناها نريد إتاحة الكتب في الأماكن العامة، وهذه طريقتنا في الرد على العنف بالمعرفة".

في حين تم إحصاء أكثر من 100 ضحية قتل في المجتمع العربي في إسرائيل منذ بداية العام الجاري ، تم إطلاق مشروع يعيد الأمل، يركز على نشر الثقافة والمعرفة، في النقب من قبل كايد أبو الطيف، بمناسبة مهرجان عيد الأضحى الذي يصادف يوم الأربعاء الوشيك. حيث تم تنفيذ مشروع جمع الكتب وتوزيعها على الأسر المحتاجة بالتعاون مع المركز الجماهيري لمدينة رهط.

وقال المدير المشارك لمؤسسة اليمامة كايد أبو الطيف"بعد الزيادة المخيفة في معدل الجريمة في المجتمع العربي، كان لا بد من إعطاء استجابة متماسكة لما يحدث، فالقتل لا يجنب الأطفال أو الشباب بالإضافة إلى الكبار" وتابع "من خلال هذه المبادرة التي أطلقناها منذ أكثر من ستة أشهر، مع مسرح اليمامة والمركز الجماهيري في رهط ، نريد إتاحة الكتب في الأماكن العامة، وهذه طريقتنا في الرد على العنف بالمعرفة".

Rahat Community Center يوم توزيع الكتب في النقب

واشار كايد ابو الطيف إلى أن"هذه هي المرة الأولى في إسرائيل التي يتيح فيها مشروع كهذا إمكانية الوصول إلى الكتب بهذه الطريقة، لا سيما في سوق البدو في رهط ؛ ونحن على يقين من أن هذا سيكون بمثابة نموذج لمبادرات مماثلة في إسرائيل وما حولها العالم ".

هذا الخميس، تم تنظيم يوم توزيع كبير في النقب شارك فيه شباب من رهط والطيبة وحيفا ، وكذلك متطوعون يهود جاءوا لتقديم يد المساعدة.

Rahat Community Center المشرفون على مبادرة توزيع الكتب في رهط

وقال كايد "كان من المهم للعديد من المتطوعين اليهود المشاركة في هذا المشروع. من المهم ملاحظة أن أكثر من 3000 يهودي يأتون للعمل كل صباح في بلدة رهط البدوية ، وهي مكان عملهم الرئيسي" واضاف"عندما تم إطلاق المبادرة، تبرع أشخاص من جميع أنحاء إسرائيل، من حيفا وعكا وأم الفحم والناصرة، بكتب، وجمعوا أكثر من 1500 كتاب ، تم توزيعها بعد ذلك. بالإضافة إلى الكتب، تم توزيع الدمى والألعاب للأطفال في العيد ، وهو أكبر عطلة في التقويم الإسلامي"

وقال كايد "نهدف في النهاية إلى التبرع بمليون جنيه إسترليني سنويًا خلال الإجازات ، لكنني أعتقد أن الأمر سيستغرق 5 سنوات على الأقل".وأفاد كايد:"من بين الكتب التي تم التبرع بها أعمال متنوعة لجميع أفراد الأسرة وبلغات عديدة: العربية والعبرية والإنجليزية والروسية والفرنسية والألمانية. وكانت القصائد والروايات وكتب الطبخ والسير الذاتية وكتب الأطفال ضمن جوائز المحتاجين"

وقال "الكتب والدراسات والتعليم هو الطريق الذي نريد أن نؤمن به. فالطفل الذي يكون أبطاله من بين كبار المفكرين والأشخاص الذين ينقلون المعرفة لن يهتموا بأن يكونوا جزءًا من عصابات الجريمة المنظمة ، وهذه هي الطريقة التي سننقذ بها قال كايد أبو لطيف "جيل كامل من الفساد والعنف".

في الأسبوع المنصرم، قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في المجتمع العربي في غضون ساعات قليلة. أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشكل خاص عن خطة تنص على توظيف 1000 شرطي جديد لتوفير الأمن في البلدات العربية.