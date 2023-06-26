فراشات: أول إبداع إسرائيلي باللغة العربية يصدر من عمًان ومنها إلى العالم العربي

تتجلى ندرة الخطوة وجمالها في قبول العمل للنشر في بلد عربي لا تطبيع للعلاقات معه، وإن كان هناك سلام

ألف الطالب في جامعة بار إيلان وسط إسرائيل روعي شلومي كتابا شعريا باللغة العربية بعنوان "فراشات" واستعان في مهمة إصداره بدار نشر أردنية شهيرة هي دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع.

تشكل دار النشر في عمان المنصة التي يتم من خلالها في الوقت الحاضر، تصدير الكتاب إلى العالم العربي وبيعه في العديد من المتاجر ومعارض الكتب منذ نوفمبر 2022. وهكذا أصبح روعي شلومي أول مؤلف إسرائيلي يهودي ينشر عملاً أدبيًا باللغة العربية في الأردن.

ويُنظر إلى الأمر على أنه إنجاز غير مسبوق، إذ اختار كاتب إسرائيلي يهودي أن يكتب باللغة العربية عملا أدبيا في حين هي ليست لغته الأم. يكتسب الأمر رونقا خاصا وفريدا أمام حقيقة قبول العمل للنشر في بلد عربي لا تطبيع للعلاقات معه، وإن كان هناك سلام.

دعم ناشر المجموعة السيد محمد الشرقاوي عمل روعي منذ اللحظة الأولى التي اطلع فيها على العمل ووجده جديرا بالنشر في دار نشره في عمان. اختار الشرقاوي التعاون مع روعي ونشر مجموعته الشعرية على الرغم من المخاطرة الكامنة في أن يدينه الشارع الأردني و / أو مقاطعة دار النشر الخاصة به بسبب هذه الخطوة. تم عرض هذا الموضوع وكذلك لمحة عامة عن عملية نشر المجموعة الشعرية في الأردن في محاضرة السيد الشرقاوي في حفل إطلاق الكتاب الذي أقيم يوم أمس (الأحد).