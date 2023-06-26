الممثلة الإسرائيلية جال جادوت تحصل على نجمة في ممشى المشاهير في هوليود

النجمة الشهيرة ستحصل على هذا الشرف في اطار التميز السينمائي

أعلنت لجنة التجارة في هوليود الليلة أن الممثلة الإسرائيلية جال جادوت ستحصل على نجمة العام المقبل في ممشى المشاهير والنجوم في هوليود.

https://twitter.com/i/web/status/1673403412107370527 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ستحصل جادوت على النجمة في إطار التميز السينمائي، ستكون الإسرائيلية الأولى التي تحصل على هذا الشرف.

وذكر البيان أنه بالاضافة الى جادوت سيحصل في عام 2024 على نجمة في ممشى النجوم كل من ميشيل ياو (الحائزة على جائزة الاوسكار عن فيلم "الكل بالكل مرة واحدة") وماجي جيلنهال ، وكريستينا ريتشي ، والممثل كريس باين ، وجوين ستيفاني ، وفنان الهيب هوب دكتور دري، وفرقة الروك ديف ليبارد.

كما سيتم وضع نجوم لرئيس شركة الانتاج مارفل كوين فيجي وللممثل الراحل تشيدوك بوزمان.

ممشى المشاهير أو ممر الشهرة ، هو ممر في لوس أنجلوس، في الولايات المتحدة يمثل ساحة الشهرة يُعنى بتكريم المشاهير من البشر وغير البشر بنجوم توضع في هذا الممر ويوجد الآن أكثر من 2640 نجمة منذ بدايته عام 1959.وهناك عدة أنواع للنجوم: التميز التلفزيوني، التميز السينمائي، التميز الموسيقي، التميز الإذاعي.