الممثلة الإسرائيلية جال جادوت تحصل على نجمة في ممشى المشاهير في هوليود

أعلنت لجنة التجارة في هوليود الليلة أن الممثلة الإسرائيلية جال جادوت ستحصل على نجمة العام المقبل في ممشى المشاهير والنجوم في هوليود.

