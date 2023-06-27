عرض "الوصايا العشر" يسلط الضوء على العنف ضد المرأة في إسرائيل

وقام المصور آبي أبيرجيل بإنشاء مشروعًا ثقافيًا مع نيف آدي، من أجل التحسيس بهذه الآفة، ولإيجاد حلول حقيقية للقضاء عليها بطريقة فريدة، المشروع بعنوان "الوصايا ال

أكثر من 200 ألف امرأة في إسرائيل شهدن على معاناتهن من العنف الجسدي أو النفسي أو الاقتصادي، وبحسب السلطات المختصة، فإن الرقم الفعلي أعلى بأربعة أضعاف، وهو ما يعني أن واحدة من بين كل 4 نساء إسرائيليات تعرضت للعنف المنزلي.

وقام المصور آبي أبيرجيل بإنشاء مشروعً ثقافيً مع نيف آدي، من أجل إظهار بهذه الآفة، ولإيجاد حلول حقيقية للقضاء عليها بطريقة فريدة، المشروع بعنوان "الوصايا العشر". رافق هذا المعرض الاجتماعي الفني الاستثنائي ضحايا العنف من النساء وكشف عن رحلتهن من الظلام إلى النور والحرية.

Abby Abergel يقود نيف آدي مشاريع التأثير الاجتماعي والفني في إسرائيل.

وسيتم عرض صور عشرات النساء عبر الشركات الكبرى في إسرائيل، تليها صالات العرض والفنادق، والتي ستنتقل شهريًا حتى سبتمبر/أيلول القادم، من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، كما سيتم عرض الصور في السفارات، وسيتم تنظيم جلسات لتسليط الضوء على الموضوع ودعوة للنقاش العام، وكذلك لتمكين المرأة. ستقام الندوات بالتعاون مع منظمة رؤى نشيط.

وفي هذا السياق، قالت قائدة المشروع نيف آدي لـ i24NEWS، "من المهم للشركات أن تتولى مسؤولية ظاهرة العنف، فهي تتحمل مسؤولية مساعدة موظفاتها، لأنه إذا كانت المرأة ضحية للعنف في المنزل، فلا يمكنها العمل أو التطور بشكل جيد. لهذا السبب اخترنا أن عرض في الشركات، لأنها من الأماكن الأولى التي يمكن أن يكون التأثير فيها كبيرًا".

وأضاف نيف آدي: "لقد أعدنا كتابة الوصايا العشر لوضع النساء في المركز، حتى يتمكنوا من إملاء وصاياهم والتعبير عنها".

صور في الحليب: العلاج بالضوء

ولدت فكرة المشروع قبل عامين من قصة آبي أبيرجيل الشخصية. بدأت بتصوير ابنتيها التوأمين، اللتين وصلتا قبل ثلاثة أشهر، في حوض استحمام به حليب.

وقال مصور الفن المفاهيمي آبي أبيرجيل لـ i24NEWS، "كنت بحاجة نوعًا ما لإعادتهم إلى رحمتي لإنهاء عملية لم تكتمل. ثم قمت بتصوير في الحليب، ثم امتد المشروع إلى العديد من النساء".

Abby Abergel مصور الفن المفاهيمي الإسرائيلي آبي أبيرجيل.

وأضافت أبيرجيل، "إنه يعطي الكثير من الاحتمالات ويحيط الناس ببعض الإحسان. الحليب هو تذكير بالأمومة، إنه مطمئن ومغذي، إنه يطعم هؤلاء النساء اللواتي وقعن ضحايا للعنف من قريب وبعيد".

"درب التبانة" إلى الحرية

سلسلة الصور في الحليب سميت "درب التبانة" كرمز للحرية.

وقال آبي أبيرجيل، التي تعرضت للعنف وهربت منذ ذلك الحين، "إنها عملية مؤثرة للغاية، فهذه الصور الحميمة تساعد على إعادة التواصل مع الذات، ولديها إمكانات هائلة لاستعادة ثقة المرأة".

وتابع أبيرجيل "من خلال الصور، يمكنك تخمين الحرية السائدة، والشعور بالتحرر ينبع من تعبيراتهم ومن المذهل أن تكون قادرًا على تقديم هذا الفن العلاجي لهم. إنه يقوي الأشخاص الذين يتم تصويرهم ، ويرون العرض المطبوع"، وأكدت أن "الجمال الذي يظهر وكذلك الإبداع ".

إظهار "العنف الصامت"

أرادت النساء اللواتي جئن للتصوير قبل كل شيء إعادة اكتشاف هويتهن وإعادة التركيز على أنفسهن، وآخرون يتعرفون على ظاهرة " العنف الصامت " ويريدون الهروب منها، بحيث أن كل أسبوع، تنضم نساء جديدات إلى المشروع.

Abby Abergel شابة تجلس في حوض استحمام به حليب ، إحدى الصور الفوتوغرافية من مجموعة "الوصايا العشر" لأبي أبيرجيل ، تُعرض في جميع أنحاء إسرائيل.

وفي هذا السياق، قالت عدي: "ديكور الحليب هو نفسه للجميع، لكن كل امرأة تجلب لها عالمها الخاص، وهو ما يجعل هذا المعرض مميزًا للغاية. هذا الجانب غير العادي يضفي عليه طابعه النادر؛ تأتي النساء من خلفيات مختلفة للغاية".

وأضافت: "في جميع أنحاء العالم ، عندما تكون هناك حملات حول النساء المعنفات، نرى على الفور جانب العنف الجسدي، بينما في الواقع مصطلح العنف يخفي الكثير من الفروق الدقيقة. هنا ، نسلط الضوء على العنف غير المرئي".

استعادة الأمل

مع هذه الصور، كان التركيز على قوة هؤلاء النساء، وليس ضعفهن. من خلال العدسة، حول Abergel الهشاشة إلى قوة وأعطى معنى للتجارب الصادمة في بعض الأحيان.

Abby Abergel خمس صور من مجموعة "الوصايا العشر" لأبي أبيرجيل ، معروضة في جميع أنحاء إسرائيل.

وقالت عدي "كان من المهم أن يرى المشاهد نساء قويات ، وليس ضحايا ، وهذا ما كان يجب أن يخرج من هذا المعرض، والذي سيستهدف أيضًا صالات العرض والمتاحف في المستقبل القريب، مما يظهر جانبًا إيجابيًا للغاية. لم نفعل يريدون الوقوع في شفقة ظاهرة العنف ".

وأكدت عدي أن "الصور تجعلك ترغب في وضعها في غرفة المعيشة الخاصة بك، فهي تمنحك شعورًا بالتفاؤل من خلال إثبات أنه من الممكن تحرير نفسك من العنف من خلال قوة الإرادة".

وستكون الصور المعروضة للبيع، مما يمكن النساء اللاتي يقعن في كثير من الأحيان ضحايا سوء المعاملة المالية من إعادة بناء حياتهن عاطفيا واقتصاديا.

وأنه أبيرجيل كلامه، "أعتقد أن لكل امرأة الحق في العيش في منزلها بأمان. العنف مشكلة مجتمعية حقيقية، إنه شيء موجود دائمًا على الرغم من مرور الوقت، والحل لإنهاء هذا الوضع الكارثي في ​​أيدينا".