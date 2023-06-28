اليوم الأربعاء: أوّل أيّام عيد الأضحى المبارك

وتتوجه أنظار العالم الإسلامي في هذه الأيام إلى مكة المكرمة، حيث تختتم مناسك الحج لموسم (1444 هجرية/ 2023 ميلادية)

تحلّ اليوم الأربعاء الثامن والعشرين من حزيران أوّل أيام عيد الأضحى المبارك، بحسب ما أعلنت السعودية الأحد الماضي وبحسب ما أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين.

Mahmoud Illean / AP 2019 © صلاة العيد في المسجد الاقصى

وتتوجه أنظار العالم الإسلامي في هذه الأيام إلى مكة المكرمة، حيث تختتم مناسك الحج لموسم (1444 هجرية/ 2023 ميلادية).

وأدى عشرات الآلاف صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى المبارك، واحتفلوا في باحاته رغم الأجواء المشحونة والإجراءات الشديدة في مدينة القدس. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية: إن 100 ألف مصلٍّ أدوا اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى.

ودعا مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني لشد الرحال الى المسجد المبارك يوم غد الأربعاء الذي يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وحث الكسواني كل من يستطيع الوصول إلى الأقصى، أن يؤدي صلاة العيد التي ستقام الساعة السادسة وعشرة دقائق صباحاً.