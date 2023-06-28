مادونا تؤجل جولتها الفنية "سليبريشن" إثر دخولها العناية المركزة

أعلن المتحدث باسم نجمة البوب مادونا تأجيلها جولتها الفنية بعدما تم العثور عليها فاقدة للوعي وتم نقلها إلى مستشفى في مدينة نيويورك يوم السبت.

أعلن المتحدث باسم نجمة البوب مادونا تأجيلها جولتها الفنية بعدما تم العثور عليها فاقدة للوعي وتم نقلها إلى مستشفى في مدينة نيويورك يوم السبت، وفق النشر في سكاي نيوز.

Photo by John Shearer/Invision/AP تقدم مادونا عرضًا في لوس أنجلوس ، كاليفورنيا ، الولايات المتحدة.

وقال بيان صادر عن مدير المواهب خاصتها جاي أوسيري: "يوم السبت 24 حزيران/ يونيو، أصيبت مادونا بعدوى بكتيرية خطيرة أدت إلى مكوثها لعدة أيام في وحدة العناية المركزة. وأشار إلى أن صحتها تتحسن لكنها لا تزال تحت الرعاية الطبية. ومن المتوقع أن تتماثل للشفاء التام.

وأوضح المتحدث أن الأمر يستلزم ايقاف جولة العروض الفنية.

كان من المقرر أن تبدأ الفنانة البالغة من العمر 64 عامًا جولتها العالمية "Celebration"، للاحتفال بالذكرى الأربعين لمسيرتها الموسيقية، في 15 تموز/ يوليو.