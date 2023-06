وفاة الممثل آلان أركين الحائز على جائزة الأوسكار عن عمر ناهز 89 عامًا

رحل الممثل الحائز على جائزة الأوسكار آلان أركين، الجمعة، عن عمر ناهز 89 عاما. وتم تأكيد وفاته لمجلة People Magazine من قبل أبناء أركين، الذين قدموا بيانًا مشتركًا نيابة عن العائلة: "كان والدنا قوة طبيعية موهوبة بشكل فريد ، كفنان ورجل. زوج محب وأب وجد وجد أكبر لقد كان محبوبًا وسوف نفتقده بشدة".

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .