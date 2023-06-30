وفاة الممثل آلان أركين الحائز على جائزة الأوسكار عن عمر ناهز 89 عامًا

اشتهر أركين بأدائه في فيلم Little Miss Sunshine، حيث أكسبه أداؤه دورا لم يتجاوز 14 دقيقة على الشاشة جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد.

رحل الممثل الحائز على جائزة الأوسكار آلان أركين، الجمعة، عن عمر ناهز 89 عاما. وتم تأكيد وفاته لمجلة People Magazine من قبل أبناء أركين، الذين قدموا بيانًا مشتركًا نيابة عن العائلة: "كان والدنا قوة طبيعية موهوبة بشكل فريد ، كفنان ورجل. زوج محب وأب وجد وجد أكبر لقد كان محبوبًا وسوف نفتقده بشدة".

https://twitter.com/i/web/status/1674781491157700608 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

اشتهر أركين بأدائه في فيلم Little Miss Sunshine، حيث أكسبه أداؤه دورا لم يتجاوز 14 دقيقة على الشاشة جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد. كما حصل على جائزة توني وجائزة الأوسكار خلال مسيرته المهنية.

في الآونة الأخيرة، شارك آركين في بطولة "The Kominsky Method" لصالح نتفليكس جنبًا إلى جنب مع مايكل دوغلاس، وحصل على ترشيحات Emmy في عامي 2019 و 2020، وترشيحات Golden Globe و Screen Actors Guild في عامي 2020 و 2021.

حصل آركين من خلال عمله الذي لا يُنسى في الدراما السياسية لعام 2012 "Argo" على ترشيحه الرابع لجائزة الأوسكار.

ولد آركين في بروكلين، نيويورك، في 26 آذار/مارس 1934. على مدار الخمسين عامًا التالية بعد أن لمع نجمه في برودواي في الستينيات، ظهر في أكثر من 100 فيلم وفيلم، ولا سيما بطولة فيلم "القلب هو صياد وحيد، "كاتش 22" و "إدوارد سيسورزهاندس" و "جلينجاري جلين روس".

ترك آلان وراءه زوجته سوزان نيولاندر، التي تزوجها عام 1996، وثلاثة أبناء: آدم أركين وماثيو أركين، من زوجته الأولى جيريمي يافي، وأنتوني دانا أركين، من زوجته الثانية دانا.