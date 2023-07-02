أقدم صحيفة في العالم تتوقف عن الصدور بعد 320 عاما من انطلاقهاـ فما السبب؟

هذه الصحيفة العريقة غطت العديد من المجالات وعايشت حقبات تاريخية هامة

أصدرت الصحيفة النمساوية الأعرق في العالم "فاينر تشيتونح" الجمعة نسختها المطبوعة الأخيرة بعد 320 عاما من الصدور، وكتب على الصفحة الرئيسية " 116,840 يوما، 320 عاما، 12 رئيسا نمساويا، 10 قيصرا، جمهوريتان وصحيفة واحدة". لكن نشاط الصحيفة سيتواصل في شبكة التواصل وهيئة التحرير تطمح أن تطبع مستقبلا نسخة من الصحيفة مرة واحدة شهريا.

يعتبر "فينر تشيتونغ" من أقدم الصحف في العالم، ، والوحيدة من بينها كانت صحيفة يومية منتشرة على المستوى القطري. صدرت الطبعة الأولى من الصحيفة ، التي كانت تسمى في الأصل "Winrichs Diarium" ، في 8 آب/أغسطس 1703.

إلى جانب الأخبار المحلية والأجنبية ، غطت الصحيفة أيضًا مجالات أخرى ، بما في ذلك الثقافة: في عام 1768 ، تطرقت الصحيفة الى حفل موسيقي تؤديه "موهبة غير عادية تبلغ من العمر 12 عامًا". هذه الموهبة كانت وولفغانغ أماديوس موزارت. في العدد الأخير ، نُشرت مقابلة مع أحد أشهر النمساويين في العالم ، أرنولد شوارزنيجر.

منذ عام 1857 والصحيفة "فينر تشيتونج" بملكية الحكومة النمساوية. وحصل المحررون على مدار سنوات على حرية تحريرية، لكن مصدر دخل الصحيفة الأساسي هو انه كان بمثابة "نشرة رسمية" للحكومة.

جاء توقيف النشر في أعقاب قانون تمت الموافقة عليه في النمسا في نيسان/أبريل ، والذي ألغى شرط قيام المعلنين بالدفع مقابل إعلانات الصحف. بعد الانخفاض الحاد في الإيرادات ، اضطرت الصحيفة إلى تسريح 63 موظفًا وتقليص عدد المحررين والمراسلين بمقدار الثلثين ، من 55 إلى 20.

في افتتاحية العدد الأخير ، ذكر المحررون أن القانون الذي تمت الموافقة عليه في نيسان/أبريل هو سبب وقف النسخة المطبوعة. وجاء في المقال: "هذه أوقات مضطربة بالنسبة للصحافة عالية الجودة. على المزيد والمزيد من المنصات ، يتنافس المحتوى الجيد على جذب الانتباه مع" الأخبار المزيفة "ومقاطع الفيديو الخاصة بالقطط ونظريات المؤامرة".