الصورة الموجودة في الملف الذي وضعته الجزائر، والمتوفر في موقع اليونيسكو، هي صورة بالفعل تعود إلى قفطان النطع الفاسي المغربي

اتصلت وزارة الشباب والثقافة والتواصل في الحكومة المغربية، أمس الأربعاء، بمندوبية المغرب لدى “اليونسكو” لتطلب منها سلك مجموعة من الإجراءات القانونية من أجل التصدي لمحاولات السطو الجزائرية على القفطان المغربي، ونسبه إلى تراثها وتسجيله في الملف الذي قدمته لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

في السياق ذاته أطلق مجموعة من النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الخميس، عريضة يدعون من خلالها المغاربة إلى توقيعها تنديدا باستخدام صورة لـ “قفطان النطع الفاسي” ضمن الملف الجزائري للتراث لدى “اليونسكو”، داعين إلى سحبها والدفاع بشراسة عن التراث المغربي من المحاولات المتكررة للسرقة وتصحيح جميع المغالطات في الموضوع.

وأفاد مصدر لموقع "هسبريس" الإخباري المغربي بأن "الصورة الموجودة في الملف الذي وضعته الجزائر، والمتوفر في الموقع الرسمي للمنظمة الأممية سالفة الذكر، هي صورة بالفعل تعود إلى القفطان المغربي (قفطان النطع الفاسي)"

وتابع المصدر ذاته أن المسطرة القانونية التي اتبعتها الوزارة هي وضع شكاية عبارة عن تعرض لدى لجنة اسمها لجنة التقييم لدى “اليونسكو”، مضيفا أن “هذا هو التحرك والمسألة التي ستسلكها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المغربية ومندوبية المغرب لدى “اليونسكو” من أجل سحب صورة القفطان والوصف المكتوب تحت الصورة وليس اسم الملف”

وأبرز المصدر نفسه أن المغرب قد وضع رسميا، منذ شهرين، ملف القفطان لدى اللجنة الحكومية لصون التراث لعام 2025، موضحا أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل ستدافع بشدة عن القفطان المغربي لدى “اليونسكو”، والإجراءات التي تقوم بها ستكون معقولة وهدفها الدفاع عن التراث المغربي.

وكان مصدر مسؤول من الوزارة الوصية على قطاع الثقافة قد أشار إلى أن “اليونسكو” “تعطي الدول الحق كل سنتين في التسجيل بالتراث اللامادي، والمغرب سجل في عام 2021 "التبوريدة"، وفي 2022 لم يكن لديه الحق، وفي العام الجاري سيتم تسجيل فن "الملحون" لكن القفطان لن يسجل إلا في عام 2025، لأن هذا هو قانون “اليونسكو””، معتبرا أن هذا الأخير “ينبغي فتح النقاش بشأنه لكي يتغير، بحيث يصبح بالإمكان تسجيل أكثر من عنصر واحد كل عام"