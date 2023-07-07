إدارة الغذاء والدواء "FDA" توافق على أول دواء يبطئ تطور "الزهايمر"

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لأول مرة على عقار لمرض الزهايمر يبطئ التدهور المعرفي الناجم عن المرض في مراحله المبكرة بنسبة 27٪.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء الموافقة التنظيمية الكاملة لدواء "ليكيمبي" المصنّع من قبل شركتي Eisai اليابانية وBiogen الأميركية للأدوية. وكانت الأدوية الأخرى حتى الآن تستهدف أعراض المرض التدريجي فقط، إلا أن "ليكيمبي" يركز على بروتين في الدماغ "بيتا أميلويد"، الذي يُعتقد أنه أحد الأسباب الرئيسية لمرض الزهايمر.

وتمت الموافقة على "ليكيمبي" للأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف أو مرض الزهايمر في مراحله المبكرة. ويتم إعطاء الدواء عن طريق الوريد كل أسبوعين، ويوصي الخبراء المرضى بإجراء فحوصات دورية للدماغ لمراقبة أي آثار جانبية.