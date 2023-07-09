أعمال الترميم في كنيسة القيامة تكشف النقاب عن كتابات قديمة وبلغات مختلفة

نظرًا لموقع منطقة الحفر ، تم إغلاق الوصول إلى قبر السيد المسيح ما يُعتقد مؤقتًا، لضمان العودة السريعة للعمليات المنتظمة، تم تنفيذ العمل بدون توقف على مدار أسبوع

أعلنت السلطات الإسرائيلية، عن الانتهاء من أعمال الترميم في كنيسة القيامة في البلدة القديمة في القدس، ولا سيما المنطقة الواقعة مباشرة أمام القبر الذي يُعتقد أن عيسى عليه السلام قد دُفِن فيه .

وكشفت الحفريات عن مخطووطات مسيحية قديمة، وقطع أثرية، وأجزاء من البناء لم يسبق رؤيتها من قبل. بالإضافة إلى ذلك، سمحت الترميم بالتنظيف الأثري تحت ألواح الضريح الضغير Aedicule.

نظرًا لموقع منطقة الحفر ، تم إغلاق الوصول إلى قبر السيد المسيح ما يُعتقد مؤقتًا، لضمان العودة السريعة للعمليات المنتظمة، تم تنفيذ العمل بدون توقف على مدار أسبوع، لـ 24 ساعة في اليوم.

وقادت البروفيسورة فرانشيسكا رومانا ستاسولا، من جامعة سابينزا في روما، الجهود التي كانت جزءًا من برنامج ترميم أرضية البازيليكا. وأشارت أولاً في بيان رسمي إلى أن "الحفريات كشفت عن التخطيط المسيحي المبكر لـالضريح الضغير Aedicule، والذي تم الوصول إليه عبر درجتين من الرخام الأبيض".

Jamal Awad/Flash90 Aedicule ، التي تحتوي على قبر المسيح ، خلال احتفال عيد الفصح بالنار المقدسة في كنيسة القيامة في البلدة القديمة بالقدس ، إسرائيل.

وأضافت البروفيسورة: "أمامه، امتدت أرضية من الألواح الحجرية ، والتي تم العثور على آثار لها في مرحلة ​​التحضير ، ويمكن إعادة بناء قياساتها ومسارها"، وأكدت أن الترتيبات الموصوفة تمثل "المظهر النهائي للقاعة المستديرة في نهاية القرن الرابع". هذه هي المنطقة الدائرية التي تحيط بـ Aedicule ، وقد تم تأريخها بفضل كنز من العملات المعدنية الموجودة أسفل أرضية اللوح الصخري.

وكان جزء من كسوة الجدار قطعة أثرية مهمة تم العثور عليها في أعمال التنقيب "على الأرجح من الضريح الصغيرAedicule" ، ويرجع تاريخها إلى القرن الثامن عشر. وكانت "غنية بالجرافيتي" بلغات مختلفة، بما في ذلك اليونانية واللاتينية والأرمنية.

Flash90 يحيط Rotunda Aedicule ، الذي يُعتقد تقليديًا أنه موقع دفن يسوع المسيح ، داخل كنيسة القيامة ، في مدينة القدس القديمة ، إسرائيل.

كما ظهرت أيضًا بقايا الدرابزين من العلبة الليتورجية التي تعود إلى القرن السادس عشر. كانت كلتا القطع الأثرية جزءًا من الكنيسة حتى التجديدات في القرن التاسع عشر.

وأخيرًا، تم اكتشاف أجزاء من البناء يعود تاريخها إلى نهاية القرن الرابع. وهو ما أكد "وجود أشكال تنظيمية للروتوندا" خلال الفترة المذكورة. وأضاف البيان "لا يزال يتعين إعادة بنائها بالكامل".