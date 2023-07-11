تكون الفسيفساء المكتشفة حديثًا من لوحة كبيرة، في وسطها نقش كتابي عبري مؤطر، على الجانبين وفي الإطار

كشفت الحفريات الأثرية التي أجرتها الجامعة الأمريكية في نورث كارولينا- تشابل هيل في كنيس يهودي يعود للفترة الرومانية القديمة في الجليل الأسفل عن فسيفساء جديدة، ويظهر الفسيفساء، الذي يزين أرضية المدخل الرئيسي لهذا الكنيس الذي يعود تاريخه إلى 400 قبل الميلاد، أسماء المتبرعين أو الفنانين الذين أنجزوا الفسيفساء.

وركزت الجلسة الحادية عشرة والأخيرة من الحفريات في الموقع على الطرف الجنوبي من القاعة الرئيسية للكنيس، حيث تتكون الفسيفساء المكتشفة حديثًا من لوحة كبيرة، في وسطها نقش كتابي عبري مؤطر، على الجانبين وفي الإطار، يوجد نقش باللغة الآرامية يسرد أسماء المتبرعين الذين مولوا الفسيفساء أو الفنانين الذين صنعوها.

كما كشفت أعمال التنقيب هذا الصيف عن أجزاء أخرى من ألواح الفسيفساء المكتشفة في عامي 2012 و 2013 ، والتي تصور الحلقات التوراتية لشمشون والثعالب، وشمشون يحمل بوابة غزة على كتفيه. تظهر الأقسام المكتشفة حديثًا أيضًا فارسًا فلسطينيًا وميتًا آخر.

و اكتشف علماء الآثار أنه تم إعادة بناء الكنيس وتوسيعه في أوائل القرن الرابع عشر الميلادي، ربما بعد إنشاء طريق جديد من القاهرة إلى دمشق، في نهاية الموسم الأخير من الحفريات، سيتم تسليم المنطقة المحفورة إلى سلطة الآثار الإسرائيلية و كاكال التي تخطط لفتح الموقع للزوار.