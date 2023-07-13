انطلاق الدورة الأربعون من مهرجان القدس السينمائي

وخلال هذا الحدث، سيتم عرض أكثر من 200 فيلم، بما في ذلك الأعمال التي فازت بالفعل بجوائز في Sundance أو Cannes أو برلين أو البندقية،

تنطلق الدورة الأربعون لمهرجان القدس السينمائي، اليوم الخميس، مع العرض المسائي المرتقب لفيلم "جولدا"، وهو سيرة ذاتية عن رابع رئيس وزراء للحكومة الإسرائيلية، من إخراج غاي ناتيف وبطولة الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار هيلين ميرين في دور البطولة.

وسيختتم المهرجان يوم الأحد 23 يوليو/تمّوز بعرض الفيلم الختامي "Anatomie d'une Chute" للمخرج الفرنسي جوستين تريت، الحائز على السعفة الذهبية في مهرجان كان الأخير.

Yohan Halimi / i24NEWS طاقم فيلم "غولدا" في مهرجان القدس السينمائي ، الخميس 13 يوليو ، 2023

وخلال هذا الحدث، سيتم عرض أكثر من 200 فيلم، بما في ذلك الأعمال التي فازت بالفعل بجوائز في Sundance أو Cannes أو برلين أو البندقية، بحضور ممثلين ومخرجين مشهورين مثل أوليفر ستون والأخوين داردين.

وستجرى العروض في سينماتك القدس وكذلك في موقع بركة السلطان، في الهواء الطلق وأسفل البلدة القديمة.

كلير دينيس، الفائزة في مهرجان كان وبرلين، ستترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية لهذه النسخة الأربعين. وسترافقها فلوريان زيلر، كاتبة وكاتبة سيناريو ومخرجة، حائزة على عدة جوائز منها أوسكار عام 2021 عن فيلمه الأول "الأب".

وسيكمل المخرج الأمريكي وايت ستيلمان والمنتج جوانا فيسينتي والمخرجة الألمانية ماريا شرايدر لجنة التحكيم.