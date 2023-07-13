إعادة الأعمال التي نهبها النازيون: البرلمان الفرنسي يتبنى قانونًا "تاريخيًا"

يصادق القانون الإطاري على عدم التقيد بهذا المبدأ فيما يتعلق بالممتلكات المنهوبة. ومع ذلك ، سيتعين على الدولة استشارة لجنة خاصة.

اعتمد البرلمان بالإجماع، اليوم الخميس قانونا إطارياطتاريخيا" لتسهيل إعادة المجموعات العامة الفرنسية للممتلكات الثقافية التي نُهب يهودها في ظل ألمانيا النازية، وسيسمح "القانون" "بإجراءات ملموسة للعدالة"، وفقا لوزير الثقافة الفر نسية.

وافقت الجمعية الوطنية ثم مجلس الشيوخ بالإجماع على نص "تاريخي ورمزي للغاية" للمرة الأخيرة، وفقًا لمقررة مجلس الشيوخ بياتريس جوسلين، ويصادق القانون الإطاري على عدم التقيد بهذا المبدأ فيما يتعلق بالممتلكات المنهوبة. ومع ذلك ، سيتعين على الدولة استشارة لجنة خاصة.

ALAIN JOCARD (AFP) وزير الثقافة الفرنسية فرانسوا نيسن يزور غرفتين في متحف اللوفر يعرضان 31 لوحة مسروقة من قبل النازيين المختارين من 807 التي عُهد بها إليه ، في 12 فبراير 2018 في باريس.

وقالت وزيرة الثقافة ريما عبد الملك: "إنه قانون عمل حتى يترجم واجب الذاكرة واليقظة هذا إلى أعمال عدالة ملموسة، لإلقاء الضوء على تاريخنا بقدر ما هو مستقبلنا"، مشيرة إلى أن "الهدف هو وضع إطار عام لإزالة المصنفات من المتاحف من أجل إعادتها إلى أصحابها الشرعيين أو المتنازل لهم، دون الحاجة إلى اللجوء إلى النصوص التشريعية على أساس كل حالة على حدة. سيتمكن المستفيدون من التوصل إلى اتفاق ودي بشأن شروط أخرى للإصلاح غير الاسترداد.

وبحسب وزيرة الثقافة الفرنسية صودرت مائة ألف عمل في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية، وتم إعادة حوالي 60.000 قطعة عثر عليها في ألمانيا، وإرجاع 45000 عمل بسرعة ، وتسليم حوالي 2200 عمل إلى المتاحف الوطنية، والمعروفة باسم "أعمال MNR".

تم بيع الباقي من قبل إدارة المجالات في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، وعادت العديد من الأعمال إلى السوق. ومع ذلك، على عكس الأعمال الفنية "MNR"، لا يمكن للدولة أن تبدأ في استعادة الأعمال التي دخلت المجموعات العامة إلا من خلال اعتماد القوانين، للتنصل من مبدأ عدم قابلية المجموعات للتصرف.