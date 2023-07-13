رئيس الدولة هرتسوغ يستضيف الفائزة بجائزة الأوسكار الممثلة البريطانية هيلين ميرين

جاءت الممثلة لزيارة إسرائيل بمناسبة افتتاح مهرجان القدس السينمائي، والذي سيعرض خلاله فيلم "غولدا" الذي تلعب فيه دور رئيسة وزراء إسرائيل السابقة غولدا مئير

استضاف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وزوجته ميخال، الفائزة بجائزة الأوسكار والممثلة البريطانية هيلين ميرين، اليوم الخميس. وجاءت الممثلة لزيارة إسرائيل بمناسبة افتتاح مهرجان القدس السينمائي، والذي سيعرض خلاله فيلم "غولدا" الذي تلعب فيه دور رئيسة وزراء إسرائيل السابقة غولدا مئير. كما شارك في الاجتماع مخرج الفيلم جاي ناتيف.

Haim Zach / GPO Israel's President Isaac Herzog (C), First Lady Michal Herzog (R), and Helen Mirren in Jerusalem.

في بداية لقائهما ، أشار الرئيس إلى الشخصية التي تلعبها هيلين وقال: "كانت غولدا شخصية مهمة، وقادت الحكومة ببطولة. لقد كانت شخصية تاريخية وكان لها تأثير كبير على بنيتنا الاجتماعية.

وقارنت هيلين ميرين قيادة غولدا مئير التي غالبًا ما كانت تقدم القهوة لمستشاريها العسكريين أثناء لقائهم في مطبخها لمناقشة الإستراتيجية مع قيادة نتنياهو، الذي اشتهر بكونه منعزلًا وبعيدًا عن التواصل مع الإسرائيليين العاديين.

وقالت: “كانت تتمتع بقوة هائلة، لكنها كانت سعيدة تمامًا بالتجول في المطبخ، وتحضير القهوة للجميع، وكونها الجدة”. إنه موقف مختلف تمامًا من سلطة الرجل من نوع نتنياهو إلى قوة مطبخ غولدا مئير".

وشكرت هيلين حسن الضيافة والإستقبال الحار وأضافت: "غولدا هي واحدة من أعظم الأدوار. كنت شابة عندما تم انتخابها، وكان اختيار امرأة لقيادة دولة معقدة مثل إسرائيل أمر حاسم".

يفتتح مهرجان القدس السينمائي الليلة (الخميس)، حيث يتوقع أن يملأ 6000 شخص بركة السلطان ومشاهدة فيلم "غولدا" الجديد للمخرج الإسرائيلي غاي ناتيف وكتبه نيكولاس مارتن ، ويركز على قيادة جولدا مئير خلال حرب عام 1973 في الشرق الأوسط ، عندما شن تحالف من الدول العربية بقيادة مصر وسوريا هجومًا على إسرائيل في "حرب يوم الغفران"، التي وقعت في أقدس يوم بحسب التقويم اليهودي.