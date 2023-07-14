فندق المأمونية الشهير وسط المغرب. يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، قدّمه السلطان العلوي محمد بن عبد الله بستاناً فخماً مساحته 13 هكتاراً لابنه هدية لزفافه

تم اختيار فندق "والدورف أستوريا " في القدس كأحد أفضل خمسة فنادق في شمال إفريقيا والشرق الأوسط لعام 2023 من قبل مجلة Travel + Leisure المرموقة.

تنظم مجلة السفر المرموقة Travel + Leisure كل عام مسابقة لاختيار أفضل الفنادق في العالم. تطلب المجلة من القراء التعليق على تجارب السفر حول العالم لمشاركة أفكارهم حول أفضل الفنادق والمنتجعات والمدن والجزر والسفن السياحية والمنتجعات وشركات الطيران والمزيد.

أكمل حوالي 165000 قارئ Travel + Leisure الاستطلاع السنوي لعام 2023. وتم الإدلاء بأكثر من 685000 صوتًا وتم تصنيف حوالي 8500 عقارًا فريدًا (الفنادق والمدن وخطوط الرحلات البحرية وما إلى ذلك). تم اختيار فندق "والدورف أستوريا القدس" كواحد من أفضل خمسة فنادق في شمال إفريقيا والشرق الأوسط لعام 2023 ، الفندق الإسرائيلي الوحيد في القائمة، إلى جانب برج العرب في دبي، "المأمونية" في مراكش في المغرب، وفنادق "فورسيزونز" في المغرب والقاهرة.

منح المقيمون فندق "والدورف أستوريا" في القدس 92.80 من 100. هذا هو الفوز الرابع لفندق والدورف أستوريا في مجلة Travel + Leisure المرموقة كأحد أفضل الفنادق في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، بعد الفوز في 2018 و 2017 و 2020.

واحتفلت مراكش هذا العام بالذكرى المئوية لافتتاح فندق المأمونية الشهير عام 1923 وسط المغرب. يعود تاريخ المأمونية إلى القرن الثامن عشر، قدّمه السلطان العلوي محمد بن عبد الله بستاناً فخماً مساحته 13 هكتاراً لابنه كهدية زفاف، وهو مصنف كأفضل فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا.