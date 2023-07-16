تغيير في مناهج التعليم السعودية وازالة محتويات مناهضة لإسرائيل من الكتب المدرسية

تمت إزالة الإشارات إلى اليهود على "أنهم قرود وخنازير يعبدون الشيطان ووصفهم بأنهم خونة بطبيعتهم وأعداء لدودين للإسلام"

نشر موقع "واينت" الإسرائيلي تقريرًا يبيّن الثورة التي قام بها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والتي انعكست أيضًا في إصلاح وتغيير محتويات الكتب المدرسية منذ وصوله إلى السلطة.

ومن بين أمور أخرى، تمت إزالة الإشارات إلى اليهود على "أنهم قرود وخنازير يعبدون الشيطان ووصفهم بأنهم خونة بطبيعتهم وأعداء لدودين للإسلام".

(AP Photo/Amr Nabil, File) - قوات خاصة سعودية تحيي أمام شاشة تعرض صور الملك السعودي سلمان، وولي العهد محمد بن سلمان بعد عرض عسكري استعدادًا لأداء فريضة الحج ، في مدينة مكة المكرمة ، المملكة العربية السعودية ، 3 يوليو. في عام 2022.

أزيلت هذه المواد المعادية لإسرائيل ولا تزال تستخدم حول استخدام الصهاينة للنساء والمخدرات ووسائل الإعلام من أجل تحقيق أهدافهم ومؤامراتهم التي تخطط إسرائيل بموجبها لتوسيع حدودها من نهر النيل في مصر الفرات في العراق.

جاء هذا بحسب تحليل أجراه معهد البحوث والسياسات الدولي IMPACT-SE في لندن، المقرب من اسرائيل، والذي عرض التغييرات التي طرأت على نحو 300 كتاب مدرسي سعودي، تجاه اسرائيل، في السنوات الخمس الماضية.

وبيّن المعهد أن السعودية حذفت من المنهاج قصيدة تُعارض الاستيطان اليهودي في الاراضي الفلسطينية، وألغت تدريبًا كان يطلب من الطلبة دحض المزاعم الصهيونية حول علاقتهم بفلسطين.

كما حذفت السلطات السعودية، وفق معهد البحوث والسياسات الدولي، "ما يتهم إسرائيل بإضرام النار في المسجد الأقصى عام 1969"، وما يشير إلى أن "أسباب بدء إسرائيل حرب الأيام الستة كانت رغبتها في السيطرة على الأماكن المقدسة للإسلام والمسيحية في القدس، وآبار النفط في شبه جزيرة سيناء".