اعتقال عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد بتهمة حيازة الماريحوانا في جزر كايمان

يأتي خلال ذهابها الى هذه الجزر خلال عطلة نهاية الأسبوع للترفيه عن نفسها

اعتقلت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد الأسبوع الماضي خلال قضائها عطلة نهاية الأسبوع في جزر كايمان، وبحسب موقع TMZ المختص بأخبار المشاهير فإن حديد اعتقلت بتهمة حيازة االماريحوانا، وكانت عارضة الأزياء الشهيرة صعدت على طائرتها الخاصة برفقة صديقتها ليئة مكارثي، وتمكنت من المرور عبر الجمارك مع الحقائب في طريقها للترفيه عن نفسها.

https://twitter.com/i/web/status/1681357904576757761 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

لكن تم توقيف حديد عند نقطة مراقبة الحدود، حيث فتشوا حقائبها وأجروا بحثا يدويا، وعثروا خلال ذلك على كمية صغيرة من الحشيش وأداة لتدخينها، عارضة الأزياء ذات الـ28 عاما قالت لهم إن الماريحوانا مخصصة لاستخدامها الشخصي فقط، لكن هذا لم يكن كافيا بالنسبة لهم.

واعتقلت هي وشريكتها في الرحلة بتهمة استيراد الماريحوانا واستيراد أدوات لتدخين الحشيش. نُقلت حديد إلى مركز احتجاز في جورج تاون بجزر كايمان ، لكن تم الإفراج عنه بكفالة لاحقًا - حتى صدور الحكم، كما تغريمها بمبلغ ألف دولار.