اعتقال عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد بتهمة حيازة الماريحوانا في جزر كايمان

اعتقلت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد الأسبوع الماضي خلال قضائها عطلة نهاية الأسبوع في جزر كايمان، وبحسب موقع TMZ المختص بأخبار المشاهير فإن حديد اعتقلت بتهمة حيازة االماريحوانا، وكانت عارضة الأزياء الشهيرة صعدت على طائرتها الخاصة برفقة صديقتها ليئة مكارثي، وتمكنت من المرور عبر الجمارك مع الحقائب في طريقها للترفيه عن نفسها.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .